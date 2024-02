Protestarán en Xalapa por carencias en centro de salud de Atzompa

Debido a las carencias que tiene el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) de Soledad Atzompa, al menos 300 pobladores viajarán a Xalapa este 15 de enero para buscar un diálogo con el gobernador Cuitláhuac García.

"En un principio se contaba con ginecólogo, anestesiólogo, pediatra, pero por razones que desconocemos se han perdido esas especialidades.

"El laboratorio comenzaba a operar desde las siete de la mañana, pero a partir del día 5 de este mes es hasta las ocho, no hay servicio de odontología en turno vespertino, no hay servicio los sábados, domingos y días festivos", explicó Antonio Alfonso Rosas, agente municipal de Atzompa.

A esto, abundó, se suma el desabasto de medicamentos, la falta de chófer para la ambulancia en las noches y tampoco hay médicos generales en horarios nocturnos.

Por todo ello, se solicitó al alcalde Demetrio Cruz de Jesús que solicitara una reunión con autoridades estatales, pero nunca contestaron Sesver o Secretaría de Gobierno ni Política Regional.

Alfonso rosas estuvo acompañado por líderes de asociaciones de esta región, como OMETT y Coordinadora Nacional de Artesanos Zepaniah Titlatozke, así como otras autoridades comunitarias.

Amagan con movilización

Eucario Hidalgo, juez auxiliar de Xonotla, expresó que la población está indignada porque las autoridades estatales los ignoran, pues estas carencias de médicos y medicamentos ha provocado que algunas personas fallezcan al no tener la atención debida.

Ignacio Pérez de Jesús, agente de la congregación de Mezcala, expresó que cuando se construyó este espacio se alegraron pero lamentablemente no ha servido de nada, por ello quieren ir a Xalapa a exigir al Gobierno del Estado que los atienda.

Armando Pérez de los Santos, expresidente municipal, indicó que como mexicanos tienen el derecho a recibir buena atención médica, pero hasta ahora no es así.

Administrativos del centro de salud indicaron que cuando este espacio se inauguró había 17 médicos, entre ellos un anestesiólogo, un pediatra y un ginecólogo, pero ahora sólo quedan 11 médicos generales que atienden de 80 a 100 pacientes al día.

Aunque les surten medicamentos a los tres días ya no tienen, y a pesar de que hacen sus requerimientos a la Jurisdicción Sanitaria VII no reciben respuesta, por lo que aunque tienen el deseo de atender a la gente, ante las carencias que viven no están en esa posibilidad.

Por su parte, el alcalde Demetrio Cruz de Jesús indicó que este centro atiende a 25 mil habitantes de Soledad Atzompa, así como a pobladores de municipios vecinos como Xoxocotla, Acultzingo y Mendoza.

"Respaldo firmemente la demanda que tiene la ciudadanía, porque este centro se encuentra en condiciones totalmente deplorables.

"Tenemos carencias médicas, no hay especialistas, si no hay especialistas no puede haber cesáreas, no hay turnos nocturnos no tenemos choferes de ambulancias, son bastantes temas, no tenemos director, principalmente", apuntó.

Demetrio Cruz de Jesús indicó que si no hay una respuesta satisfactoria el jueves en Xalapa la población tendrá que tomar "medidas más drásticas".