Protestan taxistas de Orizaba; acusan abusos de policías estatales (+Video)

Cansados de presuntos abusos que constantemente cometen elementos de la Policía Estatal que operan en Huiloapan, taxistas de la región de Orizaba se manifestaron ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Orizaba y posteriormente ante el palacio municipal en demanda de la libertad de uno de sus compañeros.

Jairo Guarneros Sosa, asesor de taxistas de la agrupación GRITO, explicó que el pasado miércoles un trabajador del volante fue detenido cerca de las 21:00 horas en Ixhuatlancillo, cerca del monumento a la Ixhuateca.

"Le dicen que es una revisión de rutina, lo bajan del vehículo y le dicen que se lo van a llevar porque traía el parabrisas un poco estrellado y una calavera que no funcionaba.

"Lo bajan, lo esposan y hay un video ahí que sus famiiares que iban con él videograban. Lo suben a una patrulla, se lo llevan y el taxi se lo llevan los elementos de la Policía Estatal", relató.

En ese momento, explicó, le dicen a la familia que es una falta administrativa. Al día siguiente llega a Huiloapan el concesionario y le dicen lo mismo, que a él le van a dar el vehículo pero que el taxista tiene que cumplir 36 horas de arresto.

'Bolsitas de yerba'

Sin embargo, abundó, como a las 12 del día llega una camioneta con ministeriales y lo trasladan a la Fiscalía de Orizaba; señalan que le encontraron "cinco bolsitas de yerba posiblemente mariguana" en Ixhuatlancillo.

Guarneros Sosa indicó que ese caso es una repetición de otros que se han dado, en donde los elementos de Seguridad Pública únicamente se dedican a extorsionar e inventar delitos.

Señaló que desde hace tiempo se ha señalado que los taxistas constantemente son detenidos por cualquier supuesta falta por esos policías con el único fin de aplicarles multas por 10 mil, 15 mil y hasta 20 mil pesos.

"En la reunión del lunes se lo señalamos claramente al subsecretario de Seguridad Pública, que en esta región hay muchos elementos de Seguridad Pública que son una punta de ladrones, abusivos y violentadores de los derechos constitucionales, que necesitábamos que les pusieran mucha atención.

"Ellos aseguraron que están haciendo una limpia de los malos elementos".

No obstante, consideró que a esos elementos no los deberían quitar de ahí sino fincar responsabilidades y hablan con conocimiento, pues no sólo está el dicho sino los videos de los familiares, porque además tener un medallón roto no es falta administrativa ni implica que se lleven al trabajador esposado.

Tras conocer que en el palacio municipal de Orizaba había personal de Seguridad Pública en una reunión, los trabajadores del volante se trasladaron a este edificio, en donde fueron recibidos por el regidor Martín García Limón y el director de la Policía Municipal, Francisco Arenas y el alcalde Juan Manuel Diez Francos, a quienes pidieron ser portavoz de su inconformidad.