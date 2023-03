Protestan petroleros por inseguridad en Pemex en el sur de Veracruz

Durante el desfile conmemorativo del 85 aniversario de la expropiación petrolera, trabajadores de la sección 22 del sindicato petrolero, protestaron porque Pemex no ha cumplido con las clausulas en el rubro de seguridad para la clase obrera.

En un hecho sin precedentes, los obreros sindicalizados y transitorios marcharon este día de luto, portaban cartulinas, mantas y lonas con la imagen de los trabajadores que murieron en la explosión ocurrida el pasado 23 de febrero en Tuzandepentl y con la frase "nos faltan cinco".

En otras se leían "instalaciones de Pemex son inseguras", acompañadas de imágenes de oficinas, equipos, unidades y del hospital deterioradas, abandonadas y dónde Pemex no realizó trabajos de mantenimiento.

Los obreros en su brazo izquierdo, portaban un moño de color negro, en señal de luto por sus compañeros muertos en accidentes de Pemex.

A diferencia de otros años no solo no se llevó música de baile, sino que el tradicional 'gallito petrólero' no recorrió las calles de la ciudad y permaneció el remolque en el estacionamiento del sindicato con un moño negro.