Protestan nuevamente ex policías en Poza Rica

Ondeando una bandera tricolor los ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC) marcharon por las calles del centro de la ciudad y protestaron en el ayuntamiento para exigir la indemnización por presuntos despidos injustificados.

Portando lonas y pancartas los inconformes partieron desde el domo de la plaza cívica 18 de Marzo de la colonia Obrera hasta llegar a la explanada del Palacio Municipal, donde se plantaron para reclamar justicia a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El asesor jurídico de un grupo de ex policías, Adder Óscar Juárez Téllez, indicó que hace cinco años fueron despedidos sin recibir liquidación o indemnización para los más de 400 ex elementos.

Actualmente mantienen la esperanza de que la Fiscalía General del Estado (FGE) les resuelva las denuncias que interpusieron hace cuatro meses por la falsificación de cheques, supuestamente cometidos por ex funcionarios priistas, quienes habrían cobrado más de nueve millones de pesos que estaban destinados a las indemnizaciones.

El representante de los inconformes indicó que la FGE realizó las pruebas caligráficas para investigar y en su caso comprobar si los cheques contienen firmas falsificadas.

Lamentó que hayan pasado cuatro meses sin obtener respuesta de los dictámenes, pero esperan que los resolutivos sean a favor de los ex trabajadores. En total fueron 133 personas quienes se sometieron a las pruebas; el resto de ex elementos no se encuentran en Poza Rica pues algunos emigraron a otras ciudades y otros más han fallecido.