Protestan frente a Fletes Hasa Ixtaczoquitlán; ¿cuál es el motivo?

En protesta por el despido injustificado de un compañero y la amenaza de despido contra varios más, operadores de Fletes Hesa protestaron ante esa empresa en Ixtaczoquitlán.

Personal afectado indicó que al parecer el problema se derivó de una plática previa que tuvieron con el gerente de la empresa, a quien plantearon que les dé un sueldo base porque los viajes están muy escasos y les dan uno por semana.

Pero aún si no hacen un viaje y no ganan, aun así les cobran impuestos. Además, también pidieron que se revisara el tema de los préstamos, ya que los descuentos que se les estaban haciendo no eran los correctos.

"Nos dijeron que nos iban a dar una solución pero no hubo respuesta y nada más dieron de baja a un compañero de manera injustificada y ahorita quieren correr a varios compañeros de la empresa haciéndonos firmar una renuncia.

"Además nos quieren liquidar con un sueldo muy bajo sin tomar en cuenta los años de antigüedad", apuntaron.

Señalaron que son alrededor de 300 operadores los que laboran en esa empresa, quienes acordaron no firmar nada y, en caso de que los despidan, que los liquiden conforme a derecho.

Expresaron su molestia, pues ahora son tratados como si fueran delincuentes y no les permiten el ingreso a la planta, para lo cual no sólo pusieron a elementos de seguridad enfrente sino que mandaron a traer a policías estatales.

Comentaron que esperan al gerente de la empresa, quien se encuentra fuera de la ciudad y llega hasta el día sábado.

Entre tanto, dijeron, ya no les permitieron sacar viajes y a dos de sus compañeros les quitaron la unidad de mala manera, sin que siquiera pudieran bajar sus pertenencias.