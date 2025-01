Protestan excolaboradores en el IVEA de Poza Rica, ¿qué exigen?

Un grupo de personas que fungieron como personal voluntario del Instituto Veracruzano de Educación de los Adultos en Poza Rica protestó al señalar les impiden inscribirse en la convocatoria para ser recontratados.

Indican que al concluir el 2024 y el cambio de administración se nombró como titular a Hiram Gómez Ríos que señalan no les permite participar en la convocatoria.

"Nosotros fungíamos como apoyo operativos territoriales dentro de la ciudad de Poza Rica y hemos tenido algunos sin sabores ahorita a la hora de presentar nuestro examen para volver a incorporarnos, porque no se nos está permitiendo realizar el examen o participar en una convocatoria que es pública abierta a todas las personas en general", explicó Víctor Calleja Cruz.

Manifestaron que temen haya intereses políticos en esta situación y el nuevo coordinador busque favorecer a sus allegados.

"Todos tenemos la capacidad de poder aplicar este examen, es un derecho que tenemos entonces si me molesta me causa mucha molestia porque se supone que hemos hecho un trabajo desde tiempo atrás y ahorita que no nos quieran ni tomar en cuenta" recalcó otra de las inconformes, Ivón Jiménez

Señalan que desconocen el motivo real por el cuál no se les permite participar en la convocatoria de este 2025.

"Ahorita nos está limitando, incluso si viene alguna persona a pedir informes o a querer ser partícipe de la convocatoria él dice que el cupo ya está limitado que ya está lleno cuando son seis personas las que supuestamente le dieron cupo pero pues todas tenemos derecho a ser partícipes, todas tenemos derecho a una convocatoria que al final es pública", subrayó Yecenia Sánchez.

El titular de la coordinación regional no emitió declaración alguna y ninguna autoridad educativa de la región se ha manifestado en relación al reclamo.

Pidieron la intervención directa de autoridades estatales para que se realice la inspección en la coordinación regional del IVEA que abarca también los municipios de Cazones, Coatzintla, Castillo de Teayo y Tihuatlán.

Comentaron que además hay preocupación por la decisión de cerrar dos puntos de estudios en Cazones y Coatzintla lo cual limita el combate al analfabetismo y rezago educativo.