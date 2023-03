Protestan Cardenistas en Ciudad Judicial de Misantla

En uno de los juzgados penales que se encuentran en el edificio de la Ciudad Judicial se llevó a cabo una nueva audiencia en contra de Esther Armenta Marín, Jennifer Ibarra Armenta y Mateo Mendoza, acusadas de despojo, daños y amenazas, entre otros.

Estas mujeres habrían vendido lotes y expulsado a personas que tenían la posesión de terrenos en la colonia Cardenista de Misantla.

Durante la realización de la audiencia se presentaron en el exterior del edificio del Poder Judicial dos grupos de colonos, los que apoyan a los agraviados y los que están a favor de los denunciados.

El grupo que dice ser vecinos de la colonia La Esperanza -en el mismo asentamiento- con pancartas en mano exigían cárcel para las tres personas.

Felipa Álvarez, su representante, dijo: "estamos muy inconformes por todo lo que esta señora Esther junto con su hija Yenifer nos ha explotado mucho aquí de la colonia que antes Cardenista ahora es La Esperanza, ya han hecho muchas cosas que no nos ha gustado.

"Esa señora siempre nos ha estado sacando dinero, nos tuvimos que dividir porque tenemos 10 años de que nos estuvo explotando mucho tiempo y dijimos hasta aquí, porque cada ocho días nos pedía que 20, 30, 200, 250, ya estábamos que no.

"Ellas son nativas de la Isla de Chapa Chapa, pero son disque las líderes de las colonias".

Por su parte Marina Sánchez, integrante del grupo que defiende a la líder, expresó: "yo sí soy Cardenista, yo sí defiendo mi colonia porque yo sé que a mí me dieron un solarcito y aquí estoy.

"Muchas personas viene a decir que viven y no viven nadie, nadie le quita a nadie, la señora lo dio y don Antonio no los dio con mucho gusto yo lo estoy viviendo; las personas que viene a decir esto es pura mentira porque no es nada de cierto".

En este contexto expusieron que Antonio Luna Andrade, dirigente de la asociación Cardenista en el estado, fue quien les entregó los lotes, pero existen muchos que no tienen edificación o viven en ellos.

Aseguró que el líder estatal y la que les representa está haciendo bien las cosas y le agradecen porque les ha dado un espacio para vivir.

Los que se dicen víctimas de la lideresa y el líder estatal exigen a la fiscal de la Subunidad de Procuración de Justicia que se agilicen las denuncias previas en los expedientes que existen y se proceda conforme a derecho.

Antes de retirarse del lugar señalaron que habrá una nueva audiencia, la cual está fechada para el próximo 9 de mayo.