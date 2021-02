Protesta en Tlilapan por problemas de alumbrado y suministro de agua

Exigiendo una solución inmediata al suministro de agua potable, como de alumbrado público, una cincuentena de habitantes de la Zona Ejidal realizaron un plantón en las afueras del Palacio Municipal de Tlilapan.

En punto de las 09:30 horas de este jueves, los habitantes de Zona Ejidal dieron inicio al plantón exigiendo a la alcaldesa se de una solución inmediata a la problemática de falta de agua potable y alumbrado público, asegurando que ya han enviado diferentes oficios y no han tenido respuesta.

Los inconformes aseguran llevan más de 20 días sin el servicio de agua potable, y aunque el ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Gabriela Ramos Ramirez los ha dotado del servicio a través de pipas, esto ha sido insuficiente.

"Queremos una solución al servicio de agua ya que en el Ejido estamos padeciendo se agua, ahorita tenemos servicio de pipa pero no es diario y no es constante, entonces ahorita estamos acá los vecinos y las autoridades ejidales para que nos dé una solución la presidenta", señalaron.

Subrayaron que las autoridades se comprometieron con ellos que en un lapso de dos días quedaría solucionado el problema, sin embargo han transcurrido 20 días y a la fecha no han tenido respuesta y la alcaldesa Gabriel a Ramos Ramírez no les ha dado la cara. Por ello es que hoy decidieron montar un plantón hasta que haya una solución.

Los colonos afirmaron que son cerca de 100 familias las que se encuentran afectadas por la falta de agua potable., "Las pipas no nos llenan los rotoplas, simplemente nos dicen que no los pueden llenar, entonces no tenemos la suficiente agua para nuestras necesidades".

Señalaron que la zona Ejidal donde tienen su domicilio, también es una zona industrial ya que existen varias empresas asentadas en ese lugar, pero aún así carecen de los servicios básicos.

"La presidenta no ha hecho nada para ir a darnos agua, no tenemos alumbrado público, aquí en Tlilapan hay más de 10 manantiales grandes y sin embargo no hay voluntad para dotarnos del servicio, y este problema no es de ahorita ya es de hace muchos años y ninguna autoridad hace lago al respetecto".

Debido a que los habitantes no han sido atendidos por las autoridades, amagan con permanecer el tiempo que sea necesario hasta que haya una solución inmediata a la falta del servicio de primera necesidad.