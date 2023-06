Prestaciones en juego: protesta en el ingenio El Carmen por falta de pagos

Con el fin de presionar a los dueños del ingenio El Carmen para que cumplan con las prestaciones a los trabajadores, principalmente las de vacaciones, la cual comprende una derrama de aproximadamente ocho millones de pesos, éstos llevaron a cabo una protesta frente a las instalaciones de esa empresa, en la localidad de Cuautlapan.

Pedro Ramos Moreno, secretario general de la Sección 127 del Sindicato de Trabajadores, explicó que a la fecha ya terminó la zafra y se debieron haber cubierto todas las prestaciones, lo cual no se ha hecho.

"Culminamos nuestro ciclo de zafra y la empresa nuevamente nos incumple, nos incumple con nuestras prestaciones. Ahorita tuvieron que habernos finiquitado ya el depósito de lo que son las vacaciones y realmente pues no vimos respuesta", comentó.

Ramos explicó que el martes pasado fue cuando se terminó con la zafra y ese mismo día se tuvo que haber hecho el pago de sus vacaciones, se le dieron tres días a la empresa, pero el viernes tampoco hubo respuesta.

Incluso, mencionó, se tuvo una plática con un representante de la empresa, quien les dijo que actualmente no están en posibilidades de hacer ese pago.

Destacó que hay 458 trabajadores de planta que resultan afectados por esta situación, entre hay permanentes y temporales, así como de 95 a 105 eventuales.

Resaltó que hay molestia porque no es el único rezago, ya que también hay atrasos en los apoyos de canasta básica, las becas para los hijos estudiantes, y otras que no han visto desde que se instauraron, como la prestación de computadoras para estudiantes, lo de la casaca, sin olvidar que también hay pendientes con los jubilados, por lo cual tienen pendientes alrededor de 50 millones de pesos, si es que no se quedan cortos con esa cantidad.

Explicó que todo esto provocó ya el hartazgo entre el personal, por lo que hicieron presencia para una manifestación pacífica en demanda de que se lleve a cabo una plática formal, la cual hasta ahora no ha habido, y se obtengan compromisos serios por parte de la empresa.

Recordó que formalmente están de vacaciones por 36 días desde el pasado martes, pero no es justo que se vayan de vacaciones sin su prestación, además de que ahí se desprenden otras aportaciones, como la de productividad.

Debido a la movilización, este lunes no se permitió la entrada al ingenio a los empleados de confianza.