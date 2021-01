Protesta en Delegación de Tránsito de Nogales

Por presuntos abusos de autoridad al estar deteniendo indebidamente a automovilistas y motociclistas e imponerles multas consideradas como graves y arrastres impagables, habitantes del municipio de Nogales protestaron en las afueras de la Delegación de Tránsito Municipal.

Los inconformes solicitaron al Gobernador del Estado Cuitlahuac García Jiménez así como al Secretario de Pública Hugo Gutiérrez Maldonado la inmediata destitución del jefe de Servicios Operativos, Víctor Ramos Reyes, así como del Delegado de Tránsito en Nogales, Carlos Alberto Lagunes González, por los constantes abusos de autoridad en plena contingencia sanitaria.

"Estamos en plena contingencia donde la economía familiar está seriamente lastimada, por eso hoy estamos acá pidiéndole al Delegado que nos dé una explicación del porqué están deteniendo a gente trabajadora y a gente humilde en este tiempo tan difícil de pandemia", señaló la dirigente de diferentes organizaciones civiles, Ana Laura Carrillo Nezahualcóyotl.

Puntualizó que fueron detenidas 10 motocicletas por no portar casco, sin embargo no se oponen a los operativos como tal sino que una vez que son infraccionados los oficiales le faltan el respeto a la ciudadanía.

"No nos oponemos a los operativos la forma en que se conduce el comandante adscrito a la delegación de Nogales de tránsito Estatal realmente la inconformidad ha sido por la forma en que se dirige a los ciudadanos y la forma de tratar y extorsionar a la gente, hoy ya no nos quiere hacer una infracción pide dinero en efectivo qué es un tema complicado donde no se le puede golpear a la gente".

Afirmó que una vez que es detenida una unidad, son subidas a un Grúa la cual cobró 700 pesos de arrastre, además de que les aplican una multa considerada como un delito grave.

"Se les agradece que hagan su trabajo, pero pedimos unas autoridades sensibles a la situación por la que estamos atravesando, no es posible que en la boleta de infracción nos marquen con un delito grave. Cuando paran una moto la suben a la Grúa que es privada y vale muchísimo más el arrastre de la Grúa que la infracción, por cuatro cuadras de traslado cobran hasta 700 pesos, más la infracción de cerca de 200 pesos, son abusos la verdad", así lo señaló el ciudadano nogalense Graciano Illezcas Téllez.

Afirmó que este mismo día elaborarán un oficio dirigido al Gobernador del Estado Cuitlahuac García Jiménez como al Secretario de Seguridad Pública del Estado Hugo Gutiérrez Maldonado para que destituyan a estas autoridades tan insensibles y extorsionadoras.

"En lugar de que haya consideración, estas personas solo se dedican a extorsionar, no es posible que permitamos estos atropellos en los tiempos que vivimos, la gente se cansa y vamos a pedir la destitución de los dos (Víctor Ramos Reyes jefe de servicios operativos y Carlos Alberto Lagunes González Delegado) y si no quieren trabajar, que se vayan y dejen circular libremente".