Promueven preparatoria abierta en Veracruz para concluir estudios

Desde su creación en 1981, la Preparatoria Abierta ha ofrecido una alternativa educativa innovadora en el Estado de Veracruz, diseñada especialmente para aquellos que no pueden o no desean seguir el modelo escolarizado tradicional, Xóchitl del C. Velásquez Rodríguez, integrante de la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta (CEPA) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó la importancia de difundir este subsistema que ha beneficiado a miles de estudiantes en la región, permitiéndoles avanzar en sus estudios a su propio ritmo y con horarios flexibles.

Este sistema educativo, no escolarizado, permite que los estudiantes gestionen su propio tiempo, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes deben compaginar estudios con trabajo o responsabilidades personales, a diferencia de otros programas, la Preparatoria Abierta ofrece la posibilidad de presentar los exámenes de manera flexible, permitiendo a los estudiantes elegir cuántos exámenes presentar en un período determinado, con la opción de hacer hasta cuatro exámenes cada quincena.

El proceso de certificación se realiza a través de la aprobación de 22 exámenes, cada uno correspondiente a un módulo específico del plan de estudios, cada módulo cubre diferentes áreas del conocimiento, lo que permite a los estudiantes abordar el contenido de manera gradual y sin la presión de un sistema educativo tradicional. Estos exámenes se presentan en fechas previamente establecidas y los resultados se entregan de manera rápida, lo que facilita la identificación de áreas de mejora.

Una de las principales ventajas de la Preparatoria Abierta es su accesibilidad económica. No existen cuotas de inscripción, mensualidades ni gastos de traslado, lo que elimina muchas de las barreras económicas que impiden a los estudiantes acceder a la educación media superior, el único costo es el de los exámenes, y la credencial de estudiante, válida por un año, se otorga de manera gratuita.

Este modelo educativo ha sido un recurso valioso para personas de diversas circunstancias, como trabajadores que requieren su certificado de bachillerato para acceder a mejores oportunidades laborales, o estudiantes con dificultades para asistir a una escuela tradicional debido a problemas de salud, un caso notable es el de un estudiante que, a los 12 años, completó su preparatoria y continuó con sus estudios universitarios, demostrando que la Preparatoria Abierta es accesible para personas de todas las edades, no solo adultos como muchos podrían suponer.

La CEPA ofrece materiales didácticos gratuitos, así como asesorías en línea a través de Zoom, lo que permite que los estudiantes reciban apoyo adicional en los módulos más complejos, además, el sistema ofrece la posibilidad de repetir los exámenes en caso de no aprobar, lo que brinda múltiples oportunidades para alcanzar la certificación.

La inscripción es continua durante todo el año, sin limitaciones de fechas, los interesados pueden inscribirse en cualquier momento, siempre que cuenten con los requisitos básicos: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y certificado de secundaria, además, el proceso de solicitud de exámenes es flexible, y los estudiantes pueden elegir la frecuencia con la que desean presentar sus exámenes, que se realizan en diversas sedes y se ajustan a un calendario federal.

Con más de cuatro décadas de operación en Veracruz, la Preparatoria Abierta sigue siendo una opción relevante y efectiva para quienes desean concluir sus estudios de bachillerato, la modalidad no escolarizada ha demostrado ser una herramienta poderosa para aquellos que buscan un modelo educativo accesible, flexible y con una alta tasa de éxito, con la posibilidad de estudiar sin barreras físicas ni horarios fijos, los estudiantes tienen la libertad de avanzar en su educación al ritmo que más les convenga.

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de la SEV o acudir a las oficinas de atención en diversas regiones del estado.

Un sistema que, sin duda, sigue transformando la educación en Veracruz, brindando nuevas oportunidades a quienes desean superarse a su propio ritmo.