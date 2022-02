Promueve IMSS Veracruz Norte condón como método anticonceptivo de barrera

En el marco del día Internacional del Condón, el doctor Alejandro Dávila Manjarrez, director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 68, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resaltó la importancia que tiene este método anticonceptivo de barrera durante la relación sexual, no solamente para evitar el embarazo, si no para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

"El condón masculino es una funda de látex que se coloca en el pene erecto antes de tener relaciones sexuales, para impedir el paso de los espermatozoides hacia la vagina, lo cual evita la fecundación y disminuye las posibilidades de contraer enfermedades. La efectividad del preservativo varia de un 87% a 98%, de acuerdo con el uso correcto", señaló Dávila Manjarrez.