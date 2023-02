Promueve IMSS Veracruz Norte acciones de prevención contra adicciones

Para prevenir las adicciones entre la población veracruzana, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte se sumó a las acciones y estrategias contra la venta y consumo de drogas en los adolescentes, a través de la campaña intersectorial desplegada por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

"Personal de la Coordinación de Trabajo Social y Promoción de la Salud realizó 13 sesiones educativas de estrategias educativas y promoción de la salud extra muros", informó la coordinadora regional de Trabajo Social del IMSS en Veracruz Norte, Olivia Martina Sanabria Santiago.

Por medio de los programas JuvenIMSS Jr. y JuvenIMSS, se impartieron charlas en siete escuelas de nivel secundaria y en seis bachilleratos de la Zona Xalapa, Poza Rica de Hidalgo y Martínez de la Torre, en los cuales 398 estudiantes se capacitaron en la prevención de adicciones.

Los trastornos emocionales como ansiedad y depresión, representan los principales factores de riesgo por el consumo de drogas. El IMSS brinda tratamiento integral farmacológico, psicoterapéutico y terapia familiar, por periodos que van desde seis meses hasta tres años, dependiendo del tipo y nivel de adicción de que se trate.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 10, No. 66 en Xalapa; No. 61, No. 68, No. 57 de Veracruz; No. 73 de Poza Rica y No. 28 de Martínez de la Torre, ofrecieron pláticas informativas de los diferentes tipos de drogas y síntomas a detectar en las salas de espera de las diferentes unidades.

Sanabria Santiago comentó que "ante cualquier duda sobre el tema, es necesario acudir a su UMF más cercana para una mejor orientación y/o llamar al 800 2222 668 para orientación médica telefónica en salud mental.