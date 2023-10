Productores mantienen protesta en el ingenio El Carmen; exigen pago de adeudos

Ante el incumplimiento en diversos pagos por parte del ingenio El Carmen, productores de caña se apostaron este lunes ante las instalaciones de la empresa para exigir se cumplan los pendientes.

Adolfo Rosas Mina, presidente de la Asociación de Cañeros CNPR, destacó que se les adeuda el pago de la zafra 2022-2023 y Seguro Social.

"Desafortunadamente la empresa ha tenido detalles, hemos trabajado en común acuerdo, pero ya los tiempos nos rebasaron y es el momento de exigir nuestro recurso, porque la verdad estamos en octubre y esto ya rebasó", explicó el dirigente cañero

Comentó que hasta el sábado pasado tuvieron diálogos pero, al no llegarse a ningún acuerdo, se decidió tomar el ingenio e incluso cuentan con el apoyo de los productores de la CNC.

Rosas Mina indicó que estarán ahí hasta que les paguen el total de lo que les deben, pues no pueden estar así.

Señaló que este lunes hablaron con el dirigente del sindicato para hacerles ver su inconformidad y enterarlo que, a partir del martes, no los dejarán entrar hasta que ellos tengan una respuesta.

Mencionó que la zafra fue difícil y luego se toparon con el incumplimiento en los pagos por parte de la empresa y aunque intentaron esperar, llegó el momento en que esto ya no fue posible.

Agregó que son muchos los productores afectados por esta falta de pago, arriba de mil 500, entre las dos organizaciones, aunque de la CNPR son alrededor de 700.

Recordó que la ley marca que hasta 30 días después de que cierra el portón cañero se vence el plazo para su pago, pero actualmente ya están casi 100 días fuera de lo que marca la ley, por lo que también verán lo tocante al interés.

Respecto al Seguro Social, comentó que no se trata de ningún apoyo, es obligación de la empresa cubrir esa parte y hay una parte que sí se cubrió y que se envió a esa institución, pero hay un porcentaje que les deben y también exigen que se cumpla, por lo que al no tener cubierto esto, el productor no recibe el servicio.

Rosas Mina comentó que los empresarios se muestran optimistas durante el diálogo y hacen compromisos de ponerse al día con los pendientes, pero se llegan las fechas y no les pagan lo acordado.

"A nosotros no nos interesa quién les compre, quién les vaya a vender el azúcar, a nosotros lo que nos interesa es que les cumpla a los cañeros", expuso el dirigente de los productores CNPR.

Indicó que actualmente la situación es complicada por la caída en la producción del azúcar como por la falta de pagos.