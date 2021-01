Productores de Veracruz, en desamparo por heladas y suradas

Ante las pérdidas que se han presentado en cultivos de la zona centro por la surada y helada en algunos municipios, productores se sienten desamparados, pues no ven a dónde podrían dirigirse para buscar algún apoyo, indicó Juan Artemio Rodríguez Maceda, representante del Comité Regional Campesino (CRC) de Orizaba.

"La surada dejó muchas afectaciones, tanto en Ixtaczoquitlán en los cultivos de chayote, principalmente, como en la parte de Santa Ana a los productores de pinos, así como en La Perla con los de follaje", indicó.

Rodríguez Maceda indicó que los pinos que ya tenían listos para presentar el próximo diciembre para Navidad se vieron afectados.

Comentó que al menos unas 10 hectáreas de pino navideño resultaron con daños, y ni siquiera es un producto que puedan decir que van a volver a sembrar y reponer de inmediato, pues tardan al menos tres años en estar listos para su venta.

El representante del CRC consideró que si siguen así los fríos a fines de enero se tendría que hacer una evaluación de las afectaciones, ya que hacerlo actualmente no tiene caso pues en unos días podría cambiar al sumarse más daños.

Reconoció que actualmente es difícil pensar en recibir un apoyo del gobierno estatal o federal pues para empezar las reglas de operación en el campo cambiaron y están muy complicadas.

Recordó que anteriormente la Sagarpa hacía un censo de los terrenos de cultivo y ellos mismos se encargaban de hacer un recorrido para verificar afectaciones y programar apoyo para los productores, ahora ya la gente de la Sader no sale a campo y ni siquiera los conocen.

Mencionó que esto los deja en el desamparo, pues no se sabe ni a quién acudir, no saben qué documentación deberían reunir pero de la Secretaría de Agricultura no tienen noticias.

Agregó que como Comité Regional Campesino buscarán tocar puertas, enviar oficios a la Sader, al gobernador o al presidente de la República y a ver si les responden para que sepan con quién se tienen que acercar.