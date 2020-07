Producción de acero, a la baja por pandemia

El integrante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), Edgar Chahín Trueba, reveló que la industria acerera también se ha visto gravemente afectada por la contingencia sanitaria del COVID-19, pues su producción ha disminuido entre un 26 a un 30 por ciento.

"Toda la industria está afectada, es una barbaridad el porcentaje de producción, entre el 26 y el 30 por ciento ha disminuido y eso es en volumen, en pesos pueden ser más, entonces la actividad y la reacción en ese tamaño acaba con los márgenes y pone a la empresa en una situación muy difícil".

Cuestionado si la empresa Talleres y Aceros ha tenido que reducir personal, el empresario aseguró que todas las empresas han mandado a descansar a una gran parte de su plantilla; "la gran mayoría, nosotros si trabajamos con menos gente, la estamos mandando a descansar a su casa y estamos rolando turnos".

Puntualizó que para poder ingresar a la planta han instalado un riguroso filtro sanitario, en donde incluso han detectado casos sospechosos de COVID-19.

"Y no nada más los mandamos a su casa, los vigilamos en sus casas, ese es el tema más importante en el que siento que no hay una comunicación formal de las autoridades federales y estatales, hablando de la seriedad de la enfermedad o de la pandemia y que le tiene que decir a la gente que se tiene que aislar y usar máscaras.

"Esta medida que a veces te encuentras a gente en la calle, que me ha pasado, te detienes y dices ´la máscara´ y hasta la madre te mientan; es muy penoso pero eso evita la inmensa mayoría de los contagios".

Chaín Trueba puntualizó que la mayoría del personal administrativo de TYASA se encuentra trabajando desde casa, mientras que en el área de producción redujeron al personal y los rotan para que todos puedan llevar sustento a sus hogares.

"Trabajamos con menos gente también en producción, la estamos rotando, no quiere decir que la estemos despidiendo y en el área administrativa está haciendo mucha gente todavía trabajo desde su casa".

Afirmó que aunque cueste acostumbrarse a esta realidad todos se encuentran acatando las medidas sanitarias y por ello es que la empresa no se ha visto tan afectada.

En otro orden de ideas el empresario lamentó que el Gobierno Federal haya disminuido los presupuestos en materia ambiental; "la Conanp no tiene presupuesto, Semarnat no tiene presupuesto, Profepa no tiene presupuesto; la verdad es que tenemos un problema grave de entender que la contaminación tiene un costo, ya hoy está terrible la situación y para mañana estará peor".

El representante de la industria acerera dijo que el gobierno tiene un problema grave en la captación de recursos económicos, ya que la que tiene no es suficiente.

"La proporción que capta este en México de impuestos con proporción del PIB es muy pequeño y luego el PIB a reducirse mucho este año, entonces se va a poner en serios aprietos el gobierno con la captación de recursos pero eso se compone con una Reforma Fiscal, pero se ve que no tienen ganas de hacerlo".