Priistas se están metiendo a Morena a colgarse del trabajo en Veracruz: Manuel Huerta

El aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que muchos ex priistas e incluso priistas en activo buscan meterse a Morena en Veracruz, a través del Partido Verde Ecologista o de manera directa.

Reprochó que son ese grupo de priistas, los que saquearon a México, y en particular a Veracruz, y ahora intentan entrar al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al continuar con sus recorridos, titulados Tribuna Popular Abierta, Manuel Huerta dijo que habla de manera directa con la población y ha podido constatar quejas, en el sentido de que muchos priistas buscan meterse a la Cuarta Transformación.

VESTIDOS DE 'VERDES' BRINCAN A MORENA

"Ahora vestidos de verde pretenden subirse al tren de Morena cuando fueron los causantes de la tragedia económica, social y de inseguridad que vive la entidad", añadió.

Ante esto, pidió a los militantes verdaderos de Morena a no permitir ese arribo de "los colorados", pues cuestionó que la dirigencia estatal pueda hacer algo.

En otro tema, Manuel Huerta consideró necesario acelerar la transformación en el Estado de Veracruz donde no se entendió el ritmo impuesto por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador .

Criticó que los gobiernos locales y autoridades estatales no siguieron el ritmo que impone la Federación y ello ha provocado que incluso en algunas regiones haya un grave retroceso en la atención al pueblo.

"Si no fuera por el Gobierno Federal, no habría combate a la pobreza, no habría apoyo al campo, a la población vulnerable y atención al pueblo", aseveró.

Al realizar la Tribuna Popular Abierta en Cosamaloapan, Manuel Huerta recibió numerosas quejas de la población por el abandono de las autoridades, el incumplimiento de promesas y la falta de atención a temas prioritarios como la seguridad, la salud, la economía y el campo.