Prestadores de servicios y turismo se alistan para ´nueva normalidad´

Con la reducción de pasajeros en camionetas de turismo aventura y con cubrebocas serigrafiados ya sea de trópico, volcán o sierra, estarán regresando a la nueva normalidad los prestadores de servicios y turismo de la ciudad de Orizaba, esto debido a que ahora se exigirán mayores medidas de seguridad por parte de las instituciones de salud para la tranquilidad de los turistas.

"Completamente innovador toda la serie de movimientos que se están desarrollando, el aumento de las promociones por internet y por redes sociales, y sobre todo las adecuaciones para el nuevo ciclo de vida y el nuevo ciclo de turismo. Por parte del Turismo de Aventura ya establecimos una serie de lineamientos que las camionetas que son para nueve pasajeros, únicamente serán para cuatro pasajeros para mantener la distancia durante el trayecto, además de que va a ser obligatorio el uso de cubrebocas, nosotros los vamos a proporcionar con un diseñado y con publicidad de la empresa con el logotipo para que de esta forma sea como cuando iba uno a las grandes ciudades a los grandes destinos turísticos y se compraba algo alusivo al lugar, nuestros cubrebocas van a tener el logo de turismo aventura y por otro lado una de las tres variantes que tenemos en servicios que es: trópico, volcán o sierra", así lo dio a conocer el propietario turístico de aventura en Orizaba, Ricardo Rodríguez Deméneghi.

Puntualizó que todas las empresas dedicadas al turismo de aventura, se encuentran totalmente comprometidas con el medio ambiente por lo que no contaminan, por el contrario no dejan ningún residuo al medio ambiente., "Todas las empresas hermanas del turismo de aventura y naturaleza nos hemos encargado de los mantenimientos y la vigilancia, pero sobre todo de la limpieza y mantenimiento de nuestras rutas".

Rodríguez Deméneghi señaló que con la finalidad de que la gente se anime a seguir viniendo a conocer esta zona, estarán ampliando sus alternativas, como pagos de paquetes para poder pagar a meses sin intereses o comprar bonos con un año de duración.

"El bono que tú compres en el 2020 va a vencer hasta el 31 de diciembre del 2021 entonces con esta finalidad la gente puede garantizar los precios porque ahorita va haber un rebote económico, sobre todo en combustible y al haber un rebote en combustible merma mucho a las utilidades de prestadores de servicios, ya que como son vehículos adaptados para trabajar arriba de los 4 mil metros su consumo en combustible es mayor".

Así mismo señaló que tras el cierre del Parque Nacional Pico de Orizaba, el cual fue el pasado 25 de marzo, el 80 por ciento de sus clientes ya agendados para realizar una expedición, les fue reintegrado su depósito total, mientras que el 20 por ciento optó por esperar a que se abra el periodo de montaña para retomar sus vacaciones.

Cuestionado si será muy gradual este regreso a la nueva normalidad., Rodríguez Demeneghi dijo que el turismo de aventura va a ser muy gradual, principalmente en el caso del expediciónario el cual contempla ascensos al Pico de Orizaba.

"Los que estaban programados para septiembre, octubre y noviembre, se pasaron para diciembre por la pandemia y fue aceptado por nuestros clientes".

En otros temas, el ex director de Turismo del ayuntamiento orizabaño dijo que la campaña de la Secretaría de Turismo para atraer el turismo a Veracruz es afortunada en esta época de crisis., "cualquier campaña es buena cualquier campaña es muy favorable".

En tanto a las quejas de algunos operadores turísticos debido a que no hay apoyo para el turismo en la entidad, dijo que es algo muy considerable, toda vez que se quedó en promesa por parte del Gobierno.

"Únicamente nos encandilaron y nos dejaron como novia de rancho, puras promesas muchos ofrecimientos pero quedó en promesa política. En su momento ofrecieron hasta 3 bonos económicos de 25 mil pesos para cada empresario, sin importar el nivel que tuviera o el nivel de empleados que tuvieran, esos 75 mil pesos eran a pagar con una taza del 6.8 por ciento, un poquito arriba de la tasa bancaria que marca, pero a tres que llevamos sin trabajar no hemos recibido nada".

Señalo que sin embargo ellos tienen gastos fijos como el pago de la renta, servicio de internet, energía eléctrica y mantenimientos a sus locales y unidades.

Mencionó que a pesar de que el turismo de las altas montañas se encuentra parado al 100 por ciento, a 5 días de que posiblemente pudiera haber un nuevo regreso a la nueva normalidad, desde su punto de vista el turismo de aventura no se debe reabrir.

"Al contrario no debemos reabrir, no debemos de reabrir porque no creemos en los parámetros que nos da la autoridad Federal, estamos checando por otros medios por INEGI y por los llamados periódicos de izquierda que el nivel de muertos no para".