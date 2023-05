Médico interpone denuncia por difamaciones y amenazas de muerte tras accidente

El médico Adrián Arellano y su hijo el Licenciado en Nutrición Clínica y Deportiva Jorge Arellano Borromeo, presentaron denuncias penales en contra de varias personas ante la Fiscalía Regional de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, tras las acusaciones falsas, difamaciones y amenazas de muerte en su contra, luego de que el joven hombre se vio involucrado en un accidente automovilístico y se le acusó sin sustento alguno "que iba borracho y drogado", afirmaciones que descartaron rotundamente.

"Con respecto a las acusaciones y difamaciones que se hicieron de mi persona en redes sociales referentes a los hechos ocurridos el día lunes primero de mayo, sobre un accidente automovilístico en los cuales afirmaron que yo me encontraba en estado de ebriedad y drogado. Creo que todos me conocen además de ser licenciado en nutrición clínica y deportiva por mi trayectoria deportiva, ustedes saben que he sido campeón regional y nacional de fisicoculturismo y este año me estoy preparando para poder traer a mis conciudadanos el título de mister México, motivo por el cual no puedo consumir, tengo terminantemente prohibido consumir bebidas y alimentos ajenos a mi régimen, por lo cual es falso que yo me encontrara en estado de ebriedad el día que ocurrieron los hechos", dijo.

Relato que al siguiente día de los hechos, familiares de uno de los jóvenes partícipes en el incidente señalaron en redes que no quería pagar los daños sin ser culpable del accidente. "Sin ser yo culpable del accidente se les ofreció atención médica en el hospital de mi papá, sin costo alguno y ellos se negaron, pues en medio de las agresiones verbales no nos permitieron siquiera entablar un diálogo".

El también campeon nacional y regional en fisicoculturismo, aseguró que los dos jóvenes resultaron culpables y responsables del accidente. "Se pasaron sin precaución alguna la avenida principal Oriente 31 el conductor no llevaba casco, no llevaba licencia y la motocicleta no se encuentra asegurada por lo que los dueños de la moto están aquí presentes para reconocer su culpabilidad y ofrecerme una disculpa pública sobre los agravios a mi imagen personal y amenazas que incluso de muerte yo he recibido a través de redes sociales, amenazas en contra de mi integridad y de la integridad de mi familia y nuestras empresas".

Por su parte, el dueño de la motocicleta de nombre, Mario, se deslindó de todas las amenazas y acusaciones falsas en contra del Galeno y su hijo, asegurando que por el contrario los apoyaran con el 50 por ciento del costo de la reparación de la motocicleta.

"Sobre el accidente nosotros en ningún momento hicimos alguna publicación, yo me deslindo de las publicaciones para nosotros, ya que con el doctor llegamos a un acuerdo se cubrirán algunos gastos de su vehículo por los gastos al 50 por ciento".

El Licenciado en Nutrición Clínica y Deportiva lamentó que con la finalidad de ejercer amarillismo, un medio de comunicación televisivo, haya sacado su rostro y mencionado su nombre completo con sus apellidos, además de difamarlo señalando que iba tomado y drogado.

"Da mi nombre completo y hace acercamientos hacia las placas de mi vehículo con la intención de generar amarillismo, además de acusarme de estar en el estado de ebriedad sin estar seguro de la veracidad de los hechos, todo con la intención de generar amarillismo a través del prestigio de mi padre el Doctor Arellano".

Por su parte, el Médico Adrián Arellano, enfatizó que debe ser muy importante el uso ético y correcto de los medios de comunicación., "Y en este caso en este medio de comunicación si nos sentimos realmente agraviados por el hecho de que se menciona, no se hace presunción sino que acá ya se hace un señalamiento de una culpabilidad y se está enfocando completamente su rostro y se está enfocando sus placas se está identificando completamente su nombre completo de mi hijo que se vio involucrando en este desafortunado accidente del cual afortunadamente no es culpable, está visto y acá lo acaba de aceptar el propietario de la motocicleta".

Debido a que han sido amenazados de ser golpeados, así como de atentar contra su patrimonio y haber proporcionado información fidedigna como el de su domicilio particular, los médicos ya presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Orizaba en contra de algunas personas que ya fueron identificadas plenamente, responsabilizándolas de sucederles algo.