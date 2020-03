Alto robo de ganado preocupa a ganaderos veracruzanos

Productores son víctimas de nuevas modalidades de abigeato; reportan alza en varias zonas del estado





El abigeato repuntó en algunas zonas del estado de Veracruz pero ahora los delincuentes no solo se roban a los animales sino que descaradamente efectúan el sacrificio en los propios ranchos.

Jesús Ortega Couttolenc, presidente de la Unión Ganadera zona Centro, exhortó a la autoridad a verificar los puntos de venta, pues la carne se distribuye para su comercialización.

"La modalidad es el sacrificio de animales en los ranchos y la otra es que lleguen con vehículos y carguen en tu rancho la cantidad que sea de animales sometiendo a las familias. Cada vez hay más formas de hacerlo y lo que nos preocupa es lo que sacrifican en los ranchos, en los montes".

Insistió en que los canales deben revisarse y si no cumplen con las características no deberían venderse.

Hizo énfasis en que el robo de ganado no disminuyó en ningún momento, sin embargo, los ganaderos se cansaron de denunciar el ilícito ante la autoridad y no obtener respuesta o por temor a represalias.

Por tal motivo no hay estadísticas formales sobre el abigeato o indican cifras bajas en comparación a la magnitud del problema.

"Hay nuevas modalidades, el tema del abigeato no es que haya disminuido, sigue siendo igual pero la gente ya no lo denuncia, por los motivos que quieran. Nos preocupa mucho pero los compañeros no reportan, los ganaderos ya no quieren reportar. Sus motivos han de tener. Hay resistencia a presentar denuncias porque a veces puede ser hasta peligroso".

Municipios de la Cuenca del Papaloapan han sido los más afectados, aunque en lugares como Tierra Blanca se presume una ligera disminución.