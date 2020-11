Preocupa abandono de basura electrónica sin control en Tuxpan

Tras la última campaña de recolección de Basura Electrónica en el municipio tuxpeño, el cuál tuvo una buena participación de la ciudadanía local, autoridades de Ecología y Medio Ambiente Municipal piden a la población que estos desechos no sean abandonados ni arrojados a cuerpos de agua.

Alejandro Martínez, coordinador de este departamento municipal dijo que dado al manejo especial que debe darse a este tipo de residuos electrónicos y eléctricos no pueden recepcionarse fácilmente.

No obstante, ante la buena participación que se ha dado a las campañas de acopio de este tipo de desechos, se pretende que estos se lleven a cabo con mayor frecuencia, basura electrónica que es entregada a una empresa encargada que su destino final no cause ningún daño ecológico.

"Ante ello, pedimos a la población tuxpeña que tenga este tipo de desechos en sus hogares, que los almacene y cuándo se active nuevamente el acopio acudan a entregarlos, ello permitirá que no provoquen ningún tipo de contaminación y su traslado sea más seguro para ello", apuntó.

Lo preocupante, es que muchas personas pese al daño ecológico que causan, arrojan estos desechos incluso a cuerpos de agua, lo cuál representa un severo problema ambiental, lo cuál además buscan contrarrestar con la difusión del cuidado del medio ambiente.

Fue el pasado mes de agosto, cuando el ayuntamiento de Tuxpan a través de esta área efectuó el reciente reciclatrón, el cual superó expectativas al recabar 9 toneladas de desechos electrónicos, entre Televisores, impresoras, DVD, VHS, ventiladores, minicomponentes, módems, reproductores de CD, monitores, cables, controles de TV y demás.