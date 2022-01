Productores de limón persa están afligidos porque de nada sirve que su producción esté factible para la venta, pues han estado detectando que se está sustrayendo el fruto por personas que aprovechan la noche y madrugada, lo que les afecta en sus ganancias, situación que los pone en aprietos y piden que se refuercen los recorridos policiacos.

Noticia Relacionada Bomberos de Misantla, con respaldo municipal

En entrevista, Jesús Martínez, productor de limón persa, explicó que esta situación es grave porque son ellos los que siembran, cuidan, abonan y cultivan el producto, pero personas ajenas buscan dinero fácil, perjudicándoles.

"Uno batalla bastante para poder sacar la cosecha y le mete uno dinero a las parcelitas, aparte de que se debe comprar el abono y fertilizante; si con el limón que ahorita está a un poquito mejor precio nos están robando, muchos nos están robando, la gente se mete con mochila, se mete con morrales, con costales y nos están robando bastante, se meten en la noche, se meten en la madrugada, la verdad nos están golpeando muy fuerte en el robo de limón a nuestra parcelita y no creo que sea justo, es el sustento de la familia y que vengan estos que no les gusta trabajar a robarse el limón de las parcelas de nosotros, no es justo".

Dijo que esta situación ya se ha vuelto muy común, pues quienes roban el limón están atentos al precio de cómo se compra y no existe un control a la hora de compra, pues no está regulado y son los compradores quienes aceptan todo tipo de producto, sin saber si quienes lo venden son verdaderos productores o el producto es robado.

"El limón había estado barato hace una semana, pero empezó a subir el precio y la verdad ahorita ya todos los ambicionan, entonces por eso los ladrones van y se les hace fácil robarnos unos costales de limón. Luego el comprador no sabe de dónde viene el limón y lo compran, o quizás sí sepan y se los compra más barato; sí necesitamos que la policía vuelva a dar recorridos, acá abajo ya tiene más de un mes que no pasan y pueden seguir las personas robándonos nuestros limoncitos en nuestras parcelitas", dijo.