Cuatro casos de personas que no han recibido atención y tratamiento para sus enfermedades son en los que se está avanzando para solicitar los amparos correspondientes, informó Carlos Cruz Ventura, secretario de Fomento a la Comunidad del Comité Estatal del PRD.

"Tenemos un total de 15 peticiones que se han recibido desde que se instaló el módulo en el Hospital Regional de Río Blanco, el grupo de abogados ciudadanos los está analizando para ver cuáles reúnen los requisitos para solicitar un amparo y se garantice la dotación de medicamentos y atención a esas personas", señaló.

Hasta ahora, mencionó, cuatro de esos casos reúnen todas las especificaciones, lo que es necesario para que al momento se tramitar los amparos en favor de esos pacientes no los rechacen.

Comentó que el trámite no es tardado, por lo que una vez que se introduzca la solicitud en no más de 15 días estas personas tendrían que recibir sus amparos.

Reconoció que lamentablemente la situación en la atención a la salud no ha mejorado, lo que hace ver que el cambio al Insabi no se hizo con preparación, sino que fue radical y actualmente no hay personal para la atención a los enfermos ni medicamentos, "entonces hay un colapso porque no se tiene la capacidad en los servicios de salud".

Por su parte Roberto Peña González, secretario general del PRD en el estado, recordó que fueron cinco módulos los que se instalaron en todo Veracruz para dar asesoría a las personas con enfermedades graves que no han tenido acceso a medicamentos.

Indicó que por parte de la población, sobre todo la más vulnerable, se ve la necesidad tan grande que hay para recibir atención y seguir su tratamiento, por lo que se les está apoyando con los trámites de amparos para que no se queden sin ellos.