Poza Rica triplica la media nacional en contagios de COVID-19

Poza Rica está por encima de la media nacional en cuanto a contagios de COVID-19: el municipio registra más de 150 incidencias de casos confirmados por cada 100 mil habitantes, superando la media nacional de 46, de acuerdo con el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo.

El municipio de Poza Rica, aseveró, supera la media de contagios de otras ciudades como Ciudad de México, Baja California, Sinaloa, Tabasco y el Estado de México.

Poza Rica, dijo el Alcalde, no volverá a la nueva normalidad a partir del 1 de junio, pues la ciudad se encuentra en los picos más altos de contagio.

El Alcalde se sumó al llamado que recientemente hizo el Secretario de Salud para que los ciudadanos eviten viajar a este municipio y evitar la transmisión de la enfermedad a regiones donde existe pocos casos de contagio.

Hace 3 semanas el Ayuntamiento de Poza Rica determinó medidas como el uso obligado de cubrebocas y que prestadores de servicio en el transporte público de taxi sólo permitan a tres pasajeros.

Hoy Velázquez Vallejo anunció sanciones administrativas para quienes incumplan medidas preventivas en la lucha contra la propagación de coronavirus. "No nos engañemos, no podemos regresar a la nueva normalidad, mientras estemos en el color rojo del semáforo", expresó.

Las sanciones contra quienes no acaten las medidas para reducir riesgos de contagios. Dijo que que su gobierno se ha insistido a la ciudadanía en atender la cuarentena en casa, que los resultados que reporta Poza Rica son derivadas de las celebraciones del Día del Niño y Día de la Madre, pese a que se tomó como medida el cierre de calles del centro de la ciudad.

"Estas medidas no son suficientes, si la gente que sale no se pone a pensar que si sale no es un asunto esencial (...) Todos los esfuerzos son inútiles si la gente no entiende que tiene evitar la aglomeración".