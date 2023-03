Por primera vez, una mujer dirige delegación sindical en Acayucan

A casi 20 años de su creación, la delegación DII-44 de la sección 56 del Sindicato nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) es dirigida por primera por una mujer, acabando con hegemonía que tenían los maestros en ese puesto.

El pasado 14 de febrero de este año, mediante elección interna, dos planilla encabezadas por mujeres, en la asamblea realizada para renovar la directiva de esa delegación, la ganadora fue Selene Riqué Nolasco, quien asumió el puesto que antes había estado en manos de profesor Ulises Bastida Grajales.

Hoy la licenciada en pedagogía, originaria de Jáltipan, dirige a 30 profesores y 31 maestras, que conforman la delegación regional, y que agrupa solamente a profesores que están dentro del servicio profesional académico de los Telebachilleratos.

Con una trayectoria de 15 años como académica, Riqué Nolasco, es licenciada en pedagogía, inició sus labores como profesora en el TEBA de Isla y ahora, imparte clases en la escuela de Jaltipan.

Este día internacional de la mujer, ella y la profesora Florencia Martinez Rivera, actual directora de la unidad de género de la Secretaría de educación de Veracruz, convivieron con sus agremiados de TEBAS en Acayucan, a fin de conmemorar esta fecha tan importante.

Ahí, reconoció el avance de la mujer en la política, en los cargos directivos, en las dirigencias como es el caso suyo, que a 20 años de haberse creado esa delegación sindical, por primera vez es dirigida por una mujer, cuyo equipo directivo y de trabajo se conforma bajo una igualdad de condiciones en cuanto al género, 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.

*Aumenta caso de acoso a hombres.

La profesora Selene Riqué Nolasco, afirmó en entrevista con Imagen del golfo, que el acoso laboral y sexual ha dejado de ser exclusivamente en agravio de las mujeres, también se han presentado casos que afectan a los hombres y que es una situación donde ya se trabaja en apoyo.

La líder sindical expresó que, "a nivel sindical el tema del acoso está llamando la atención porque hay compañeros, hay compañeras, porque eso del acoso no nada más hay hacia mujeres, si no también se ve reflejado en hombres, y eso va a la alza, al momento no hemos podido contabilizar el dato, pero si tenemos casos" expresó.

El nivel de casos de acoso sexual y laboral hacia los hombres no es más alto que el de las mujeres, pero si existen, manifestó.

Para eso, se trabaja en talleres, en la activación del programa mujer alerta y la advertencia de que la ley Olimpia no es solo para la protección de las mujeres si no también para cuidar a los hombres de ser víctimas.

"En una reunión con Reveriano Marin (Reveriano Marín Hernández, Secretario General de la Sección 56 del SNTE), nos dijo que no se le va a dar apoyo a maestros acosadores, no tenemos que solapar esas cosas, queremos que eso acabe de raíces, porque somos nosotros, cuidamos a los maestros en sus derechos pero no que afecte a la sociedad" comentó.