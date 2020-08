Por orden estatal, Vectores volverán a trabajar en Orizaba

A pesar de que el Presidente de la República dio la orden de que hasta octubre volvieran a laborar todos los burócratas, en el sector Salud se ordenó al personal de Vectores presentarse a trabajar "por indicación estatal", pero sin garantizar la seguridad de la gente, señaló el delegado de la Sección 70, Jesús Javier Torres Posadas.

"El coordinador mandó mensajes de que este lunes se tenían que presentar todos los compañeros a trabajar, según por indicación estatal, pero no está fundamentada", indicó.

Torres Posadas explicó que quieren que el personal de Vectores trabaje casa por casa sin las garantías adecuadas para protegerse, pues les dijeron que llevaran los equipos que entregaron el año pasado cuando se supone que en el mes de marzo debieron dar nuevos.

Recordó que entre los trabajadores hay preocupación "y con justa razón", pues en el estado se han registrado dos decesos del personal por COVID-19 y aun así las autoridades de salud quieren que se trabaje sin garantizar su seguridad.

Agregó que la decisión de enviarlos sin contar con el equipo adecuado es del coordinador estatal de Vectores y el director de Salud Pública estatal "que no ven que no se planeó el regreso, no se determinó en qué condiciones va a trabajar el personal ni se vio lo referente a darles la protección necesaria para no exponer al personal a un contagio".

El delegado de la Sección 70 mencionó que aunque se trató de tener contacto con el jefe de la jurisdicción para ver el tema, ella nunca atendió los mensajes.

"Con quien sí se tuvo contacto fue con la subjefa, quien se comprometió a indagar cómo está la situación y dar una respuesta, ya que a ella no le informaron nada", añadió.