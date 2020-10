'Por no tener dinero, dejaron morir a mi bebé en hospital', acusan

Una pareja de escasos recursos del Municipio de Rafael Delgado presentó una denuncia penal ante las autoridades de la Fiscalía Especializada por el delito de negligencia médica en contra de un hospital particular de Orizaba, ya que dejaron de brindarle atención a una recién nacida al no tener dinero para solventar la cuenta y la pequeña perdió la vida.

La mujer de nombre Paola de 31 años de edad, acompañada por su esposo Alberto, ambos con domicilio en el municipio de Rafael Delgado, manifestó que en punto de las 01:13 horas del pasado 22 de Septiembre dio a luz a una bebé de sexo femenino, la cual tuvo que ser hospitalizada en terapia intensiva por falta de respiración.

Detalló que conforme el paso de los días la cuenta subió hasta 15 mil pesos, por lo que el día lunes la trabajadora social del Hospital Covadonga ubicado sobre la calle Sur 5 entre Oriente 6 y 8, les manifestó que debían abonar a la cuenta o de lo contrario le retirarían la atención médica a la recién nacida.

"El día lunes fueron a decirme que yo tenía que dar el 8 por ciento de los gastos, porque la cuenta ya era de 15 mil 509 pesos y les dije que sí que le iba yo a dar el dinero, pero que todavía no tenía porque no tenía el recurso y la señorita de la caja me dijo que si no pagábamos dejaban de darle el servicio a la bebé".

Detallaron que rápidamente se movilizaron y consiguieron la cantidad de 4 mil 500 pesos y lo depositaron al Hospital, pero 12 horas después la cuenta ya había incrementado 5 mil pesos más, por lo que la cuenta ya ascendía a los 20 mil pesos, y como no pudimos cubrir la cuenta dejaron de atender a la bebé y murió por "Traquipnea Transitoria".

"Me dijeron que era porqué le afectó el que yo era hipertensa, pero en mis consultas, las cuales las tomé en ese mismo hospital, en ninguna me detectaron que yo fuera hipertensa, nunca me dijeron sí mi bebé venía mal, si venía con algún problema nunca me lo dijeron".

Manifestaron que una vez que la bebe murió estuvieron retenidos por más de 10 horas debido a que el Hospital les exigía el pago de los 15 mil pesos restantes o de lo contrario no les entregarían el cuerpo de la pequeña.

"Nos la entregaron después de 10 horas y nosotros tuvimos retenidos porque no teníamos para pagar, ustedes no se pueden ir hasta que se vengan a pagar para entregar el cuerpo. la criatura murió a la 1:20 de la mañana y nos las dieron hasta amaneciendo, a las 10 de la mañana del día martes 29".

Por ello es que este día se presentaron ante la Fiscalía Especializada para denunciar la negligencia médica de la que fueron objeto por la falta de recursos económicos., "No fuimos bien atendidos por bajos recursos, fuimos retenidos ilegalmente de nuestra libertad".

Finalmente dijeron que afortunadamente han recibido todo el apoyo por parte del DIF Municipal de Rafael Delgado., "Acudí al DIF me brindaron el apoyo de hecho fue una encargada del DIF a brindarme el apoyo y se pusieron exigented con ella y ella fue a vivir lo que hacían ellos y quería llegar a un acuerdo y no la dejaron hablar no la dejaron decir nada y simplemente le dijeron que no se tenía porqué meter".