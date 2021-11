¡Por los cielos! inflación supera el 7% en México

Recordó que se avecina el último mes de año donde hay mayor flujo de recursos por la entrega de aguinaldos y de mayor consumo por los regalos de Navidad.

Noticia Relacionada Casos activos de covid en México, menos del uno por ciento del total

Sin embargo, durante la primera quincena de noviembre la inflación se ubicó por arriba del objetivo del Banco de México.

"En diciembre que es cuando hay más consumo y cuando estamos empezando el repunte económico se ve esta situación. Creo que se está tratando de mantener los precios porque la economía nacional está por los suelos. No hay dinero, no hay circulante, la gente se queja constantemente y no alcanza el dinero. No se puede subir de un momento a otro porque la inflación se va a desbordar".

Recordó que el mercado interno atraviesa por una etapa complicada ante la desaceleración económica que causó el coronavirus.

No descartó que el incremento inflacionario de noviembre afecte aún más a los empresarios y consumidores mexicanos.

"Afecta al consumo, al consumidor y al comercio en general. Venimos o arrastrando el problema y cada vez estamos más presionados por las decisiones del Gobierno Federal".

Integrantes de Canaco y Concanaco, buscan reunirse con diputados federales para analizar la situación que prevalece en el país.

Cabe mencionar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), avanzó 0.69 por ciento en la primera mitad del mes, mientras que a tasa anual se ubicó en 7.05 por ciento, el mayor nivel que se registra desde la segunda quincena de abril del 2001, cuando alcanzó un nivel de 7.08 por ciento.