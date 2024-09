"Por la libertad y la justicia", realizan manifestación en Orizaba

Como parte de las actividades que se llevaron a cabo a nivel nacional "Por la libertad y la justicia", un grupo de ciudadanos marchó de la alameda central hacia el parque Apolinar Castillo.

Los ciudadanos iniciaron su actividad más tarde de lo previsto, y debido a que pensaban marchar sobre la avenida Colón, pero ésta se encontraba cubierta por los tapetes de aserrín creados por las fiestas patronales, decidieron caminar sobre el Paseo peatonal.

También te puede interesar... Comienzan a colocar tapetes de aserrín por fiesta de San Miguel Arcángel en Orizaba

Enriqueta García, una de las asistentes, consideró que es necesario participar en estas movilizaciones por la situación que prevalece en el estado y en toda la nación, no únicamente contra la reforma judicial.

"Todo quedó pendiente y todo se acrecentó, no veo que haya habido una solución real. La violencia, ayer fui a comprar un aguacatito, pues 30 pesos, y eso fue económico, porque cuestan más, un medicamento, la situación está muy precaria y no hay trabajo", indicó.

La ciudadana señaló que actualmente ya no hay recursos para la prevención o atención de desastres y, por ejemplo, en Guerrero, la población está padeciendo por las inundaciones, pero en Chiapas también la gente está sufriendo por los desplazamientos que se ve obligada a hacer por la violencia.

"Hay muchas situaciones muy difíciles que por mucho que no se quiera que se sepa, los ciudadanos somos conscientes de lo que pasa", externó.

También te puede interesar... John golpea México con fuerza: 22 muertos y evacuaciones masivas

Reconoció que hay gente que se siente contenta con los apoyos sociales, pero, a su parecer, sólo son un espejismo, comparándolo a cuando los españoles llegaron a llevarse el oro y dieron espejitos.

Consideró que de nada sirve que a la gente le lleguen apoyos si no hay seguridad, no hay apoyo del gobierno en caso de desastre y los ciudadanos se quedan solos, mientras que los adultos mayores usan sus apoyos para médicos y medicamentos porque en las instituciones de salud no hay.

También te puede interesar... Bloqueo de vías férreas Veracruz-México, paralizó productos de primera necesidad: AMF

Lanzando diversas consignas, los inconformes llegaron al kiosco del parque Apolinar Castillo, en donde dieron un mensaje y entonaron el Himno Nacional, para dar por concluida esta actividad.

Cabe mencionar que esta manifestación se llevó a cabo en al menos 70 ciudades del país.