Por inoperancia del Consejo de la Miel, apicultores trabajan sin regulación

Aunque su función es muy importante, hasta ahora el Consejo de la Miel es un organismo que ha resultado inoperante, por lo que los apicultores trabajan sin regulación, admitió José Manuel Estrada Trejo, apicultor.

Mencionó que hay temas en lo que es necesario trabajar, por ejemplo la trazabilidad del producto, explicó que éste es un certificado que se emite cada año por el mes de febrero.

"Cada apicultor proporciona su información en donde especifica si ha tenido varroa o no o alguna otra zoonosis, pero la verdad es que uno llena su formato y nadie revisa si es real lo que ahí se expuso", indicó.

Estrada Trejo comentó que esto es importante pues por ejemplo en el país el mayor problema que se tiene es con la varroa, que es una enfermedad provocada por ácaros, y cuando éstos afectan a las abejas se les debe combatir, pero está prohibido el uso de antibióticos para no contaminar la miel, y si la persona es honesta hará buenas prácticas, pero si no es así es algo que no se comprueba, por lo menos en la parte artesanal.

Comentó que aunque actualmente se tiene preocupación por el tema del avispón asiático hasta ahora no se ha dado ninguna información.

Señaló que lo que saben es que en México no ha sido visto ese insecto, pero sí en Estados Unidos, donde se habló de dos o tres panales, pero sí se puede propagar, sobre todo porque hay cajas de abejas que se intercambian entre ambos países.

Explicó que es un negocio la renta de las abejas para la polinización y fructificación y por ejemplo alguien tiene cultivos de manzanas y renta 2 mil 500 o más cajas de abejas, y lo mismo se hace con la naranja en California o la nuez en Chihuahua y Coahuila.

"Sí hay movimiento, desplazamiento de cajas y en algún momento pudiera haber una afectación, aunque al momento el insecto no ha sido visto ni se tiene información por parte de las autoridades", mencionó.