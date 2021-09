A sus 83 años de edad el sacerdote ofició misas dominicales, horas santas, homilías semanales en periodo de pandemia sin que hasta el momento tuviera contagio de Covid, a pesar de que este sea una de las supuestas causales de la separación.

"Se dice que el sacerdote tuvo Covid en el mes de agosto, pero no fue así, él está bien, lúcido, no hay ningún impedimento para que siga con nosotros, se hizo pruebas y salió negativo de Covid" expreso un servidor de la rectoría.

La sorpresa de su retiro no se hizo esperar debido a que el sacerdote a más de una persona externo que no dejaría el servicio al menos que su salud peligrará y no es así.

"Lamentamos mucho que se vaya, porque no había ningún impedimento físico o psicólogo, como iglesia estamos bien, el sacerdote nos unió después del movimiento que hubo con el Padre Marcos Palacios", destacaron.

Se conoce que la Rectoría del Carmen tenía un adeudo con la diócesis mismo que se subsanó y al concluir el periodo de dos años al frente de la feligresía, el presbítero pago todos los adeudos incluyendo la reparaciones en las principales puertas al templo.

" A pesar de que le demostramos al señor Obispo, que nuestro sacerdote fue un buen guía que nos apoyo, nos coordino entre todos los grupos y logramos pagarle a la Diócesis de Orizaba, no permitió que se quedará, lo cual consideramos es una injusticia, por eso lo invitamos a reconsiderar a su decisión que no fue concensada con ningún ministro o servidor de la rectoría".

Piden al líder de la iglesia católica que apoye a los sacerdotes, y que los cambios aunque sean buenos, además de que se analice las situaciones en las que vive cada comunidad y que las decisiones sean acordes a lo que se requiere.

Antolín Bernardi Castelán, cumple 59 años de servicio presbiterial el próximo mes de diciembre, se desempeño como ecónomo diocesano, también como sacerdote en la la parroquia de San José de Córdoba, fue párroco de la catedral San Miguel Arcángel de Orizaba, y al momento se habla que será enviado a una casa de retiro sacerdotal, desconociéndose si será instalado en otra parroquia de la diócesis de Orizaba.