Por falta de maestro toman primaria en congregación de Córdoba

Exigiendo un maestro para el grupo de tercer grado, padres de familia de la Escuela Primaria José María Pino Suárez ubicada en la congregación 20 de Noviembre tomaron las instalaciones del plantel educativo hasta que haya una solución favorable.

Los padres amagan con no liberar la escuela hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz dé una respuesta favorable, ya que no cuentan con un docente desde el pasado mes de noviembre del 2019.

Detallaron que desde esa fecha un total de 40 estudiantes no han tenido clases al no tener un maestro al frente del grupo.

Dijeron que en repetidas ocasiones han acudido a la Delegación Regional y a la supervisión escolar para solicitar el apoyo, pero hasta fecha no les han dado respuesta.

"Desde el pasado 4 de noviembre nos presentamos ante las autoridades de la SEV y entregamos el oficio y es la fecha que no nos dan respuesta, las autoridades nos dijeron que estaban esperando la propuesta del Sindicato, al día siguiente llegó la supervisora y nos dijo ´acá está la maestra Nelly y viene a cubrir este interinato, si no viene el maestro titular ella termina el ciclo´, pero ya se le acabó el interinato y no tenemos maestro", dijeron.

Los inconformes recordaron que el martes pasado acudieron a la Delegación de la SEV y les dijeron que aún no ha sido liberado el recurso, por lo que no puede presentarse a dar clases, "ya hemos ido varias veces a la Secretaría y no nos resuelven nada".