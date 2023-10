Por falta de maestro, toman Jardín de Niños en Maltrata (+Video)

Padres de familia del jardín de niños Vicente Guerrero, de Maltrata, tomaron las instalaciones de esta institución en demanda de que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les envíe un maestro, del cual se carece desde el pasado ciclo escolar.

Los paterfamilias explicaron que en febrero del año pasado el profesor que daba tercer grado tuvo un cambio de plantel, al parecer por un ascenso, y dejó el jardín de niños.

Mencionaron que desde entonces les estuvieron mandando algunos maestros interinos para cubrirlo, pero se quedan solo dos o tres meses y se van y luego llega otro.

"Ahora es un nuevo ciclo escolar y seguimos sin maestro. La preocupación de nosotros como papás es que nos manden un maestro porque son niños de tercero y hay que prepararlos para la primaria, por lo que tomamos la decisión de tomar la escuela", indicaron.

Promesa incumplida

Los señores comentaron que desde que inició el año lectivo la directiva les decía que iban a mandar a alguien, que ya pronto, que la siguiente semana, pero a la fecha, al ver que nadie llega, se tomó el plantel con el apoyo de los papás de los otros grados.

Mencionaron que aunque llegó la supervisora escolar a hablar con ellos, no hubo en realidad una solución, pues les comentó que podrían pasar al maestro de segundo a tercero, pero no es la intención que se queden otros niños sin clases, no se busca perjudicar a otros.

Señalaron que les dijo que tratarán de que se contrate a un maestro o maestra lo más pronto posible, pero eso se venía diciendo desde el inicio, por lo que no hay nada concreto.

Los padres comentaron que se estarán turnando para mantener vigilancia en el plantel y no vaya a abrirlo nadie y ahí permanecerán hasta que se contrate a un docente para los alrededor de 25 niños de tercero.