Brandon Núñez Montalvo, integrante del cuerpo, comentó que éste fue creado hace siete años con el fin de apoyar en casos de incendios a la población, pues en toda la región serrana de Zongolica no se contaba con bomberos.

"La verdad tenemos muchas carencias, en estos momentos en el local en donde estamos ya no lo pidieron, nos lo habían prestado por cuatro meses y hoy ya quieren que desalojemos y la verdad no tenemos a dónde ir. Se han gestionado algunos lugares pero la verdad todos nos cierran las puertas", comentó.

El integrante de los Bomberos Voluntarios señaló que necesitan un espacio grande para poder guardar el equipo, la ambulancia y la unidad, aunque también tienen problemas actualmente con los vehículos, porque se descompusieron.

Agregó a pesar de que su sede está en Zongolica, nunca han recibido apoyo del alcalde Juan Carlos Mezhua, y mejor han contado con otros alcaldes de la zona para cubrir algunos gastos, por ejemplo el reciente pago del seguro del camión de Bomberos, para el cual cooperaron los presidentes municipales de Texhuacan, Los Reyes, Tequila, Atlahuilco y Astacinga.

Comentó que la corporación cuenta con 15 elementos, los cuales cuentan con capacitación y reconocimientos en primeros auxilios, rescate vertical, uso y control de gas LP, uso y manejo de extintores e incluso ya han cubierto dos de los cuatro pasos para ser bomberos certificados.

Mencionó que si no lo han hecho es por falta de recursos, no de voluntad, pues incluso han recibido invitación de una corporación del norte del país, pero les representaba un gasto fuerte, de alrededor de 12 mil pesos y no pudieron hacerlo.

El integrante de Bomberos Voluntarios de Zongolica comentó que hay semanas en las que prestan de 8 a 12 servicios, principalmente de atención prehospitalaria, aunque también el año pasado coadyuvaron a sofocar 15 incendios en diferentes municipios de la región serrana.

Núñez Montalvo mencionó que este lunes, llevarán sus cosas al parque y verán qué pueden hacer y si alguien les hace caso.