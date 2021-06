Por falsificación, denuncian a comisión electoral del PAN en Río Blanco

"El pasado 10 de abril fui designada por la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del PAN como candidata a la regiduría 1 por principio de representación proporcional para el municipio de Río Blanco. Mediante malas prácticas, corrupción y falsificación de documentos oficiales en donde aparece una firma apócrifa, el Comité Directivo Municipal y Estatal lograron moverme de posición pues afectaba a sus intereses personales".

PUBLICIDAD

La agraviada, a las afueras de la Fiscalía Regional, dio a conocer que presentó una denuncia por los delitos de falsificación y uso indebido de documentos.

Noticia Relacionada Disparan contra abogado en fraccionamiento cercano a Xalapa

"No puedo permitir que pasen por encima de una persona por el simple hecho de ser mujer, además para deslindarme de cualquier otro documento que hayan falsificado y utilizado con mi nombre y mi firma principalmente".

Asimismo informó que presentó su renuncia a la candidatura a la regiduría por principio de representación proporcional por el Partido Acción Nacional, ya que no corresponde a la que fue designada por la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal.

PUBLICIDAD

"Desde que inició la campaña me fue impuesta en una serie de inconsistencias y tras conocer la falsificación de documentos es que decido retirarme por dignidad política".

Agradeció a los líderes que han apoyado su crecimiento dentro del partido pero reiteró que no puede permitir ser incongruente con su forma de dirigirse.

PUBLICIDAD

"Yo fui designada por la Comisión Permanente el pasado 10 de abril y era a la primera posición y fue pensado para defender a los militantes y a los ciudadanos ríoblanquenses; sin embargo falsificaron documentos y me bajaron a la posición cinco, por ello no puedo quedarme callada, esto es un atropello a mi dignidad como militante y como ciudadana, pensando qué le estoy enseñando a mis hijos y es por ello que denuncio esta situación".

Reitero que no puede permitir que la planilla a la que formaba parte esté llena de corrupción, y agregó que lo más preocupante es que una mujer le ponga el pie a otra mujer para lograr sus objetivos.

PUBLICIDAD

"No puedo permitir que mis hijos aprendan a quedarse callados en situaciones que son injustas y sobre todo que son fuera de la ley. No es por una situación de intereses personales, a final de cuentas creo que todos los militantes y ciudadanos queremos lo mejor para el municipio, pero yo no quiero ser cómplice de personas corruptas que no les interesa el respetar las leyes para lograr afianzar sus intereses económicos".

Afirmó que continuará alzando la voz en favor de los desprotegidos, y no puede y no quiere quedarse callada en algo tan delicado como la falsificación de documentos.

PUBLICIDAD

Por último, exigió a la dirigencia estatal que rectifique su proceder y no permitan que los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral se presten a esta clase de atropellos, pues es bien sabido que esta misma situación se ha replicado a lo largo del estado de Veracruz.