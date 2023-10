Por este motivo duartistas buscan anular declaración de Tarek Abdalá ante la FGR

Hasta el momento ninguno de los ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, ha logrado echar abajo la declaración de su ex compañero Tarek Abdalá Saad, en la cual los acusa de haber desviado recursos públicos.

El ex tesorero, fue pieza clave para el encarcelamiento y sentencia en contra del ex gobernador Javier Duarte, así como en la integración de carpetas de investigación en contra de varios de sus ex compañeros de trabajo.

Gracias a la declaración de Tarek Abdala ante la Fiscalía General de la República, al ser un testigo colaborador, se armaron las carpetas de investigación AP/PGR/DGCAP/25-ESP-XXII/81/2015 y FED/SEIDF/UNAI-VER/0001640/2017.





QUIÉNES APARECEN SEÑALADOS POR TAREK ABDALÁ





En ellas aparecen señalados como presuntos responsables de los delitos de desvío de recursos los ex titulares de la Sefiplan Tomás Ruiz González, Fernando Charlestón Hernández, Mauricio Audirac Murillo y Salvador Manzur Díaz.

De igual forma aparecen involucrados otros ex funcionarios estatales como Carlos Aguirre Morales, Gabriel Deantes Ramos, Sergio de la Llave, Carlos Hernández y Carolina Estrada, entre otros.

Varios de estos ex funcionarios, en particular Tomás Ruiz, Fernando Charlestón y Gabriel Deantes han intentado por la vía legal, echar abajo la declaración de su ex compañero.

Sin embargo, varios de los amparos que han promovido han sido rechazados, pues ni los jueces federales ni los magistrados han considerado darles la razón.

Entre los argumentos que exponen están una presunta violación a una correcta impartición de justicia, pues argumentan que alguien acusado de un delito no puede librarse de ello y obtener un acuerdo como testigo colaborador.