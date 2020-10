Por diferencias, abandonan al líder de RSP en Poza Rica

Algunos militantes del grupo Redes Sociales Progresista (RSP) abandonaron el recinto dónde se encontraba su líder estatal, Antonio Lagunes Toral porque presuntamente los excluyeron de las actividades proselitistas.

La agrupación, liderada por Jesús Mejía, se retiraron del lugar donde Antonio Lagunes daba una conferencia de prensa donde recalcaba que RSP es un partido político incluyente y distinto a los demás.

Minutos antes, el dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas, Antonio Lagunes Toral tomó protesta a los integrantes de los comités municipales de RSP de Poza Rica y Coatzintla.

Sin embargo, durante la rueda de prensa, Jesús Mejía planeaba darle el discurso de bienvenida al representante estatal, pero los organizadores de Poza Rica presuntamente no le permitieron hacer uso de la voz, y tampoco lo mencionaron a pesar de que se encontraba en la mesa del presidium.

Tras esa situación, Jesús Mejía y su grupo de militantes se retiraron del lugar, en un reconocido hotel de la ciudad, dónde antes de salir declaró públicamente que no "engordaría" el caldo a personas ajenas del movimiento de RSP.

Al respecto, el líder estatal Antonio Lagunes Toral aseguró que no se percató de la situación, sin embargo, afirmó que se reunirá con los involucrados para dialogar y resolver las inconformidades. "No voy a permitir diferencias, ni grupos como otros partidos. Quien se quiera ir, adelante, pero no vamos a tolerar disputas entre nosotros", expuso.

2 archivos adjuntos