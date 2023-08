Por cuarta ocasión cambian de comandante en policía municipal en Poza Rica

En lo que va de la actual administración municipal en Poza Rica se han realizado cuatro cambios de comandante en su policía como parte de la estrategia en materia de seguridad bajo la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mencionó el alcalde, Fernando Luis Remes Garza que confirmó la llegada desde este martes de un nuevo mando policiaco.

Luego de que el domingo se localizaron restos humanos en el interior de hieleras en dos viviendas de Poza Rica el lunes el policía José Antonio Luna Hernández dejó la comandancia de la policia municipal y para este martes fue presentado ante autoridades locales Missrayn Herrera como nuevo comandante.

Remes Garza aseguró que se cuenta con el respaldo y coordinación con autoridades estatales y estos cambios son normales.

"Todos son policía estatal, ya con este es el cuarto que me cambian pero es estratégico no quieren que haga nadie compromiso con nadie, no es por malos resultados, que los resultados todavía no son favorables", expresó.

Mencionó que el torneo Street Soccer en el que Poza Rica es sede nacional sigue en marcha y ningún equipo de alguno de todos los estados del país ha informado sobre su salida del mismo.

Manifestó que ya se cuenta con un operativo de seguridad para garantizar la seguridad de los asistentes y también se contará nuevamente con "barricadas" en los accesos de la ciudad.

"Sé que vamos a salir adelante, estoy al frente y no es miedo, tengo la responsabilidad de defender a esta ciudad y la vamos a defender siempre para que haya la tranquilidad debida", sostuvo.