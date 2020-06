Por cuarentena, sobrepeso 'pasa factura' a orizabeños

El confinamiento causado por la emergencia sanitaria del COVID-19 ha ocasionado un cambio drástico en la rutina diaria y con ello se han sufrido alteraciones en la alimentación, que tiene como consecuencia el aumento de casos de sobrepeso y obesidad.

La nutrióloga en DIF Orizaba, Ilse Carrera Ruiz, estimó que estos cambios en la rutina pueden significar un incremento de peso de entre dos a seis kilogramos por mes y hasta 15 kilos en lo que va de la contingencia.

"Nuestros hábitos cambiaron, estamos más tiempo en casa, somos sedentarios, no hacemos ejercicio, no salimos a caminar y el tipo de alimentos que consumimos ha cambiado considerablemente, lo que significa un deterioro a la salud tras el incremento de peso y obesidad".

Asimismo señaló que personas diagnosticadas como diabéticas, hipertensas, con problemas cardiovasculares y síndromes metabólicos son los más afectados, por lo que exhortó a que se hagan cambios urgentes en la alimentación con un incremento en el consumo de vegetales, frutas y agua natural, que permitan cuidar la salud y controlar el peso y talla.

"Por mala alimentación en 15 días una persona puede subir de dos a seis kilos si tenemos alimentos hipercalóricos y sin hacer ejercicio; si consideramos que esta rutina se mantiene desde el pasado mes de marzo a la fecha pudiéramos tener casos de personas con 10 a 15 kilos de peso en aumento".

Las condiciones de la nueva normalidad obligan a buscar estrategias que favorezcan la sana alimentación, con el incremento en el consumo de ensaladas, alimentos cocidos, a la plancha, al vapor y no fritos, empanizados ni capeados, eliminación de bebidas azucaradas, así como favorecer el consumo de alimentos ricos en vitamina A y C para fortalecer el sistema inmunológico; "y lo más importante, no descuidar los horarios de alimentación y controlar las porciones que nos ayudarán a controlar el peso con una rutina de ejercicio en casa".

Finalmente aseguró que DIF mantiene el servicio de nutrición de lunes a viernes con previa cita para quien lo requiera.