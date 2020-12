Por Covid, multiplican entrega de medicamento y préstamo de tanques de oxígeno

Debido a la Pandemia Sanitaria del Covid-19, asociaciones civiles han multiplicado la entrega de medicamentos, así como el préstamo de tanques de oxígeno hasta en un 50 por ciento, principalmente para pacientes que han contagiado del virus del Coronavirus.

"Disponemos de dos tanques de oxígeno y durante todo el tiempo de pandemia los hemos tenido prestados, toda la gente viene con una solicitud y se les presta el tanque de oxígeno durante 15 días, una vez de esos 15 días si ya lo desocupó lo regresa y está disponible para alguien más o posteriormente se renueva esa solicitud, no tiene ningún costo", así lo señaló el presidente nacional de Proyecta de tu Mano Mario Arturo Méndez Ramírez.

Señaló que durante este tiempo de pandemia, el medicamento que mayormente han entregado ha sido:dexametazol, hidrocortisona y paracetamol, principalmente para atención de pacientes Covid.

"Hemos tenido aproximadamente 8 solicitudes para prestar el tanque de Orixogeno. De medicamentos han sido muchas solicitudes, no tengo idea cuantas pero yo creo que más de 50 personas han sido beneficiadas, no nada más para el tema de Covid, sino también para enfermedades en general como jeringas de insulina, gasas hasta lidocaina, paracetamol y todo eso de diario vivir, a lo mejor que pareciera que una caja de paracetamol cuesta cara cuando te quedas desempleado, o compras la medicina o compras de comer para tus hijos, entonces el proveerles con medicamento ya les garantiza que por lo menos puedan comprar el pollo y las tortillas de ese día".

Subrayó que entre los beneficiados se encuentran habitantes de los municipios de: Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Córdoba, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, La Perla, Atzacan, Rafael Delgado, Tequila y Los Reyes.

"El equipo está formado de 10 personas actualmente y por más de 48 colaboradores, hay doctores que están adheridos a nosotros y dan consultas médicas gratuitas, no cobran la consulta para la gente, tenemos traumatólogos, tenemos ortopedia y tenemos convenios con laboratorios dentales con laboratorios clínicos así como también ferreterías y ferroelectricas, también tenemos una gama de farmacias que otorgan el medicamento a bajo costo".

Méndez Ramírez señaló que en lo que va de esta pandemia han entregado totalmente gratuito más de 2 mil 500 litros de sanitizante y no descartan continuar otorgándolo, esto debido al inminente rebrote que se registra en país completo.

"Ya lo vemos en las noticias que viene un rebrote y una circunstancia un poco más compleja donde realmente nadie sabe qué va a pasar porque ni aquel que es experto en el tema es algo que no se controla y lo que nos queda es ser responsables como sociedad y sobre todo nadie mejor para cuidarte que tú mismo, porque el Gobierno no te va a cuidar, no te va a cuidar proyecta no te cuida nadie, tú solito cuídate y bueno las medidas de seguridad e higiene ya la sabemos y yo creo que nadie mejor que uno".