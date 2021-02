Por carencia de gas natural, industrias en zona centro de Veracruz reducen actividad

La problemática que se vive por la escasez de gas natural no ha frenado al 100 por ciento la actividad en las industrias de la zona, aunque por unos días estuvieron laborando al 30 o 50 por ciento, señaló Juan Manuel Vega López, vicepresidente de la Canacintra en Orizaba.

Indicó que esa situación de que bajaran sus niveles de producción se vivió tan solo por unos días y al momento ya se está restableciendo el suministro de gas.

No obstante, señaló que por lo que han visto sí hay problemas en la industria por esa situación y no nada más en las grandes industrias, sino también en las pequeñas que usan procesos para transformar sus productos.

"Estamos evaluando en la zona el daño, hemos platicado con algunos socios y amigos de las zonas industriales para tener una visión más clara de cómo están las cosas, pero al momento la información que hemos podido recopilar es que sí hay una problemática pero no hemos podido definir en porcentajes y número el daño", apuntó.

Vega López mencionó que desde el año pasado se trató ese tema con algunos especialistas y que ya vislumbraban que si no se tomaban decisiones correctas en materia energética podría ocurrir esto.

"Consideramos que las autoridades y los legisladores deben tomar decisiones correctas para que no se den este tipo de situaciones en el futuro", indicó.

Desafortunadamente, expresó, tal parece que en este país se toman decisiones en grupos políticos y muchas veces no se evalúa si es correcto o no, simplemente lo que manda el jefe de ese grupo político se aprueba y ya.

Agregó que al momento no se ve un panorama favorable y ojalá que no se complique más la situación y no se politice pues hay algunos expertos que afirman que los daños que se reportaron por la tormenta en Texas, EU, no son tan graves como se decía.

El vicepresidente de la Canacintra en Orizaba llamó a la población a que no entre en pánico por este tema y no haga compras excesivas de gas LP, pues ese no tiene nada que ver.