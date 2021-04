Por 'atropello' de HRRB, se manifiestan miembros de OMETT

Por estar en desacuerdo con el diagnóstico hecho a uno de sus integrantes, miembros de la Organización Mexicana Ti Tlapowaske Tekiwakapa (OMETT) se manifestaron esta tarde ante el Hospital Regional de Río Blanco (HRRB).

Pedro Rojas, vicepresidente de esa organización, refirió que hubo un atropello por parte del personal del HRRB que puso en riesgo a uno de sus compañeros.

"Hoy pasó un incidente porque el secretario general de la Organización Mexicana fue operado, tiene dos días que fue operado y sabemos de qué fue operado y resulta que hoy lo querían aislar y pasar a los cuartos de COVID y nos dicen que a lo mejor ya no iba a salir", relató.

El representante de la OMETT comentó que en cuanto les comentaron lo que estaba pasando se movilizaron y acudieron al nosocomio para aclarar esa equivocación.

Comentó que el director de la institución, Álvaro Vázquez Gallardo, reconoció que hay personal que se porta prepotente con ellos y aceptó realizar algunos acuerdos con ellos.

Entre ellos, dijo, que la gente se atenderá como es y no tienen por qué pagar nada, pues es un hospital de gobierno.

Indicó que exigen que la población indígena reciba un buen trato en los nosocomios y que no los discriminen e ignoren porque no hablan bien el español.

Lamentó que siempre tengan que movilizarse para ser escuchados, pero al menos en esta ocasión se logró que todo quedara en buenos términos.

Reconoció que la gente de Soledad Atzompa no es la única que no recibe una buena atención, pues saben que otros de la sierra y de la misma ciudad pasan por lo misma situación y les han pedido apoyo porque les dicen que la gente de la ciudad no se une.