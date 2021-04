Por acusaciones de Lozoya, habría otra denuncia contra Javier Duarte

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sumaría una nueva denuncia, esta vez por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda.

La denuncia deriva de las acusaciones emitidas por el ex director de Pemex, Emilio ´N´, quien señaló a Duarte de Ochoa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto mencionó que el ex gobernador regaló al ex presidente un Ferrari, situación que prendió las alarmas en la UIF y que habría sido una de las razones de la denuncia.

Los recursos usados para la compra de dicho auto vendrían directamente de los sobornos que Javier Duarte habría recibido por parte de la constructora Odebrecht; la FGR abrió la carpeta de investigación DEN-IUF-030/2020, donde también son investigados diversos funcionarios del gobierno de Duarte.

Tanto Emilio ´N´ como el ex gobernador de Veracruz, actualmente preso en el Reclusorio Norte, hablan de una comida con altos funcionarios del gobierno de la República, además de empresarios de Odebrecht y Braskem, donde se acordó acelerar los trámites y obras para que Etileno XXI, proyecto impulsado por dichas compañías, arrancara lo antes posible.

Debido a esto, Duarte de Ochoa entra a la lista de más de 70 personas señaladas por el ex director de Pemex, todas presuntamente relacionadas a actos de corrupción en el sexenio de Peña Nieto.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS.