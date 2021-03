Ponderan reforzamiento de autoestima de la mujer

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer la diseñadora de imágen, Norma Hondall, aseguró que es necesario que las mujeres refuercen constantemente su autoestima para tener mayor seguridad y de está manera poder lograr un mayor bienestar a fin de desarrollarse en diversos aspectos tanto personal como profesional.

Con el título "Me veo bien, me siento bien" ofreció una conferencia donde la ponente dio a conocer que para lograr la consolidación de la autoestima se debe de obtener a base de actitudes, estilos de vida y motivaciones que sé logran con ciertas situaciones y que van encaminando a la mujer a tener mayor empoderamiento no sólo para ella como mujer sino también como ama de casa, abuela, tía, esposa o novia y en otros terrenos donde también se desarrolla.

La integrante del ONMPRI enfatizó en que la mujer hoy en día debe de lograr no sólo ser y aparentar sino también transmitir su esencia la cual se va conjuntando en la forma de vestir, forma de actuar en base a las decisiones y todos los aspectos posibles que a su vez la motiven para salir adelante en cada una de las áreas posibles en que se desempeña siendo ese un gran factor para seguir adelante.

Así mismo admitió que la mujer tiene tanto que visualizar pues es un gran ejemplo, es por ello que debe de tener las herramientas necesarias para seguir consolidándose sin embargo se deben erradicar con los estereotipos pero no sólo de manera superflua sino tajante para no tener mayores estigmas que afecten su vida pero sobre todo el amor propio como mujer.

Tras culminar su participación, la presidenta de la organización en la ciudad, María Isabel Ventura Zepeda enarbolo el trabajo de la conferencista para con todas las asistentes pues con su participación logró cambios momentáneos pero sobre todo significativos de ciertas situaciones e ideas que se lograrán en el camino no para un futuro sino para hacerlo en el presente de cada una en su entorno.