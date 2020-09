Policías reiteran mal servicio de Sanatorio Covadonga

Policías municipales indicaron que a pesar de que ya sostuvieron una reunión el pasado martes con la dirección de Gobernación para explicar los problemas que tienen con el Sanatorio Covadonga, no hubo solución.

Mencionaron que lamentablemente se desecharon sus inconformidades y prácticamente no se les escuchó, pues una compañera pidió que se les dote de material protección y comentó sobre los casos de elementos con los síntomas de COVID-19.

"Sin embargo, el director dijo que no había casos de la enfermedad, solamente el radio operador, pero sabemos que también el inspector está en cuarentena y otros compañeros de la base tienen síntomas", aseguraron.

Los inconformes lamentaron que no se haya investigado a fondo el trato que les está dando el Sanatorio Covadonga, lo cual es su principal inconformidad, pues a pesar de que conocen que el ayuntamiento le paga un millón de pesos al mes, no es posible que no los atiendan adecuadamente en esta pandemia ni se les dé el tratamiento.

Recordaron que ellos son los que han cooperado para ayudar a la familia del radio operador a cubrir los gastos de medicamentos y el oxígeno, que ya ascienden a más de 10 mil pesos.

Mencionaron que compañeros que han acudido a consulta de urgencia en el Sanatorio Covadonga aseguran que les cobran alrededor de mil pesos por el traje que usan los médicos al revisarlos.

Indicaron que esperan que alguna otra área del ayuntamiento investigue lo que está pasando con el mal servicio que les está dando el Sanatorio Covadonga y si no, que los manden a otro hospital en donde sí los atiendan y no les cobren extra.