Policías de Poza Rica se dicen chivos expiatorios en caso del padre buscador

La defensa legal de los policías municipales vinculados a proceso en Poza Rica por el homicidio del padre buscador Magdaleno Pérez Santes, busca que se realice una investigación en el caso que consideran tiene inconsistencias.

En esta ciudad Edgar Jesús "N" y Yordanka Janeth "N" fueron detenidos y señalados de haber golpeado al hombre originario de la comunidad de Tres Cruces en Papantla.

El abogado, Luis Manuel Rodríguez Herrera señala que reprueban el hecho de la muerte del hombre de 41 años de edad y están a favor del reclamo que realiza el colectivo de búsqueda de personas.

También te puede interesar... Vinculan a proceso a dos policías de Poza Rica por homicidio del padre buscador Magdaleno Pérez

"Lo que no apoyamos, lo que no estamos de acuerdo es de que se trate de castigar a personas que no cometieron el hecho, a personas que únicamente estaban cumpliendo con un ejercicio en atención a las funciones que desempeñan y que no realizaron ninguna conducta tipificada como delito", expresó.

Comentó que estarán en esperan de la continuidad del proceso en el que la Fiscalía General del Estado vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado doloso.

"Vamos a esperar que es lo que resulta del juicio garantía porque nos hemos decantado por salir del fuero común y acudir a la justicia de la unión para que exponerle pues todas las anomalías y violaciones a los derechos humanos en lo que han sido objetos nuestros representados", destacó.