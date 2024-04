Poder Judicial de Veracruz actuó arbitrario y grosero para desplazarme: Flores Saviaga

La magistrada en receso Concepción Flores Saviaga, acompañada de su abogado Rafael Hernández Matías, ofrecieron una conferencia de prensa esta mañana para hablar sobre el triunfo que la magistrada obtuvo en el amparo indirecto 853/2022 del índice de Juzgado Décimo Quinto de Distrito del Estado de Veracruz.

La magistrada recordó que el Poder Judicial del Estado la desplazó de una forma que asegura fue arbitraria y grosera, irrespetando además su condición de inamovilidad que le fue otorgada constitucionalmente. Pese a esto, su condición no fue reconocida, y la magistrada solicitó un amparo que le permitiera ser reinstalada y recibir el pago de sus ingresos caídos desde su desplazamiento, en el cual obtuvo triunfo.

"De acuerdo a las gacetas oficiales que emitió la JUCOPO del Congreso de la Unión, hay magistrados que ya fueron reinstalados, pero no se ha cumplido con restablecer el Estado de Derecho. El pleno del Tribunal Superior de Justicia, seguramente por instrucciones del ejecutivo, incurre en una omisión grave por la cual debe ser sancionado", declaró la magistrada.

Señaló que no recibió recursos económicos ni asistencia médica durante el tiempo que estuvo desplazada, considerando inhumano "que se desplace a cualquier servidor público y no se le otorgue ningún mínimo vital para su subsistencia. Le pedimos respetuosamente a la magistrada y a sus subordinados que no recurran a este amparo, porque es congruente con otros que establecen el mismo término: el retiro forzoso no procede en caso de contar con inamovilidad".