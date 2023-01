Habitantes de Poza Rica, sin interés en aplicarse vacuna Abdala contra covid-19

La respuesta de la ciudadanía a la vacunación contra el covid-19 en la zona de Poza Rica no ha sido la esperada y aunque el sector salud exhorta a no bajar la guardia, las personas no están acudiendo como se esperaba a aplicarse la vacuna de refuerzo Abdala, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Heriberto Jaime Méndez Cruz.

De acuerdo con el informe nacional del sector salud, actualmente existen 57 casos activos de covid-19 en Poza Rica, por lo que es necesario seguir protegiéndose con medidas como el uso del cubrebocas en espacios cerrados.

"La verdad, sí estamos un poquito preocupados porque la gente ya no acude como al principio, estamos aplicando la vacuna Abdala, seguimos invitando, la respuesta no ha sido como nosotros esperábamos", expresó.

Foto: Misael Olmedo

Indicó que en los centros de salud de la zona se cuenta con la vacuna y las personas mayores de 18 años pueden acudir a solicitar la aplicación de primera dosis o de refuerzo.

En el caso de menores de edad, comentó que aún se cuenta con algunas dosis de la vacuna diseñada por Pfizer y que es la única aprobada como uso para este sector de la población de 5 a 11 años de edad.

"Yo creo que la gente ya se está confiando y como ya ve que la enfermedad ya no ha causado muertes y los que se infectan ya no son muy graves, creo que se están confiando por eso", mencionó.

Resaltó que desde el mes de diciembre a la fecha se ha tenido un repunte en los índices de contagios de covid-19 en esta zona, aunque menor al que se tuvo en años anteriores, por lo que recomendó no relajar medidas.