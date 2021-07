Pobladores de Amatlán exigen justicia para Eduardo y Jonathan, menores asesinados

Con tres lonas colocadas en diferentes puntos de Amatlán, pobladores reiteraron su demanda de justicia para los menores Eduardo y Jonathan, de 15 y 13 años, muertos el pasado 2 de julio en un supuesto fuego cruzado entre elementos de la Fuerza Civil e integrantes de una célula delictiva.

"Justicia para Jonathan y Eduardo. No eran delincuentes, eran Niños Inocentes. No más violencia. Los niños no se tocan", es el texto que en las tres lonas se puede leer.