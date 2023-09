Plasman lucha de una madre por encontrar a su hija en el documental "Hasta encontrarlos"; Orizaba

Minutos antes de las 22:45 horas del 7 de septiembre del 2012, Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, de 21 años, habló por teléfono con su mamá para avisarle que había llegado bien al Bulldog Bar, un conocido antro de ese entonces en la ciudad de Orizaba. Fue la última vez que su madre supo de ella. Posteriormente sabría que cuatro sujetos la habían sacado por la fuerza del lugar a las 22 45 horas.

Desde entonces, Araceli Salcedo Jiménez se dedicó a buscar a su hija y en su andar conoció a otras mujeres que pasaban por la misma situación que ella y por lo cual decidió fundar el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

La lucha de esta madre buscadora fue plasmada en el documental "Hasta encontrarlos", de la cineasta Jean Chapiro, el cual será premiado en la 50 edición de los Premios de la Academia para Estudiantes y competirá en el segmento de cortometraje de los Óscar.

Salcedo Jiménez reconoció que el saber que este documental que plasma su historia a raíz de la desaparición de su hija ha logrado ese reconocimiento le causa emoción y estará presente en la premiación que se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en Beverly Hills.

"Son sentimientos encontrados, ¿no? cuando yo la conocí (a Jean Chapiro) un 8 de marzo en Nueva York pues platicamos, conversamos y nunca pensé que se interesara tanto en este tema, porque es difícil que alguien se intereses en el tema de los desaparecidos, pero bueno, me propuso un proyecto que fue el de venir a hacer un documental por parte de la Universidad de Columbia, de Nueva York, y lo aceptamos", señaló.

Salcedo Jiménez indicó que Chapiro vino con su equipo de trabajo y estuvieron con ellas incluso en las fosas de Los Arenales, en Río Blanco.

Comentó que tiene sentimiento encontrados porque es triste que gane un documental de todo lo que viven y pasan, pero son las voces de sus hijos e hijas que continúan desaparecidos, y también le causa emoción saber que ese trabajo puede ganar un Óscar.

Destacó que la realidad es que esa problemática sigue presentandose y cada vez se suman más y más familias y eso se vio el pasado 30 de agosto en una marcha, cuando llegaron más personas a gritar por sus hijos y es una situación que se ve en lo local, en lo estatal y a nivel nacional.

Expresó que a 11 años de buscar a su hija ve que hoy las autoridades son empáticas con ellos y sólo se espera que les den los recursos necesarios para que puedan implementar las búsquedas correctamente y ya no haya malas prácticas.

"Muchas veces piensan que ya pasó el tiempo y la herida ya sanó. No, esa herida queda abierta de por vida hasta que no sepamos de ellos. Incluso, aún encontrándolos en las situaciones en que se ha venido dando, es doloroso, porque esas madres que ya enterraron a sus hijos el dolor no acaba, se quedan con miles de preguntas, porque desafortunadamente encontramos personas pero no gente que esté imputada o en proceso", apuntó.

Salcedo Jiménez remarcó que la problemática es grave y este documental no es sólo por su hija Rubí y los desaparecidos del Colectivo, sino por todos aquellos de los que no sabe nada.